Oslo

21. januar ble to menn knivstukket på Holmlia. I oktober ble en 21 år gammel mann skutt. I sommer døde en ung gutt etter vold ved Holmlia Skole. Og denne uka skjedde det igjen:

Onsdag kveld ble en mann skutt, på en parkeringsplass i Ravnåsveien.

Så, hva i huleste er det som foregår i Oslo Sør for tida? Og viktigere: Hva bør gjøres?

I campingvogna

John Roger Lund har vært på Holmlia da vi får tak i han. I politiets egne campingvogn, nyoppretta for å spre informasjon har sjefen for Politi Øst tilbrakt i hvert fall deler av dagen.

– Det vi gjør er å prøve å være der ute. For å skape tillit, men også for å stabilisere, sier han.

– De voldsepisodene som har vært nå er uønsket. Og egnet til å skape frykt. Men all erfaring er at dette ikke rammer tredjeperson, sier han.

– Den vanlige medborger på Holmlia kan ferdes trygt, både på gangveier og på knutepunkt, sier han.

– Det vi ser her nå er at det ikke er uskyldige, eller, det er ikke tilfeldige som blir rammet, legger han til.

Provoseres

Men akkurat det reagerer Dara Goldar på.

Dara leder organisasjonen Unge Holmlianere, og var med på å skrive en kronikk i Aftenposten i høst, som tok oppgjør med venstresidas manglende initiativ i innvandring- og integreringsdebatten.

Nå tar han like mye et oppgjør med politiets manglende evne til å omgås ungdom på Holmlia.

– Jeg synes ikke de har vært flinke nok til å gå ut av politibilen og snakke med folk, sier han.

Goldar mener politiet ikke har kontroll på gjengmiljøene.

– Politiet antyder at dette bare er mellom gjengmiljøene, at de bare skyter på hverandre, så da er det på en måte greit. Det provoserer meg. Dette skjedde klokka ni om kvelden. Det kan ramme hvem som helst, sier han.

– Tror du det ville vært annerledes på Frogner?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Men det var en episode på Aker Brygge i 2006. Hvor B-gjengen skøyt mot Young Guns. Da så man at det hadde gått for langt, og opprettet spesialenhet mot gjengkrim.

– Jeg får inntrykk av at dette liksom ikke skjer i Oslo. Det er jo bare på Holmlia.

Dårlig forhold

Samme dag som skytingen på Holmlia skjedde, skreiv Goldar et innlegg på Nye Meninger. «Politiet er utrolig dårlig likt av minoritetsungdommer» var tittelen på den. «Slik politiet opptrer i dag gjør de bare vondt verre», skreiv han.

– Gjør forholdet mellom politi og minoritetsungdom dette vanskeligere?

– Helt klart. Politiet sin jobb er vanskelig. Det er en mentalitet om at det er oss mot systemet, og hvis politiet ikke tar utgangspunkt i det … da bare bekrefter de at politiet er ikke vennen din.

– Det virker ikke som om politiet tar i betraktning at det å bli dårlig likt, det gjør jobben deres vanskeligere. Det virker som om de ikke bryr seg.

– Hva må politiet gjøre?

– De må bygge tillit til ungdommen. Snakke med dem. Da kommer de til å forstå ungdom mye bedre.

God kontakt

Politimann Lund mener dialogen mellom ungdom på Holmlia og politiet er meget god.

– Ikke alle er enig?

– Jeg beklager det hvis ungdommen føler vi har dårlig kontakt, sier Lund.

– Vi skiller ikke mellom folk med annen landbakgrunn og de som har norske besteforeldre. Våre folk skal ikke behandle ungdommen ulikt. Da har vi bommet helt, hvis det er tilfelle, sier han.

På teppet til presten

Silje Kivle Andreassen er sogneprest på Holmlia, og skreiv allerede torsdag et åpent brev til byrådsleder Raymond Johansen og nettopp politisjef John Roger Lund i Oslo øst politidistrikt.

I brevet nærmest krevde Andreassen at de to skulle innfinne seg på et folkemøte på Holmlia snarest og fortelle hva som foregår. Og det tok ikke mange timene før begge to bekreftet. Nå blir det folkemøte tirsdag kveld.

– Men er det virkelig enda et folkemøte som skal til?

– Nei, det er det absolutt ikke. Det var en slags ryggmargsrefleks fra meg. Hallo, dette går ikke. Vi må snakke, sier sogneprest Andreassen nå.

– Det er jo handling som må til. Men jeg tror det folkemøtet kan gi mål og mening, sier hun.

– Vi kan ikke ha det utrygt i gatene våre. Det er ikke lenger sånn at «tilfeldigvis skjedde dette». Nå er vi bekymret for at dette kan skje igjen, sier hun.