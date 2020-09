Politiet leter etter mann med pistol i Oslo

– Personen med kniv er kjørt til arrest. Vi har ikke pågrepet mannen som skal ha hatt pistol, skrev Oslo-politiet på Twitter klokken 16.17 fredag.

Politiet søker fremdeles i området, men har trappet ned antallet aktive patruljer.

– Vi ble oppringt av flere vitner i forbindelse med en krangel mellom to personer. De fortalte at den ene av dem hadde en kniv i hånden og den andre en pistol, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Hendelsen skjedde i Christian Michelsens gate, på høyde med Københavngata, i nærheten av Carl Berners plass.

Operasjonslederen opplyser at personen med pistol forsvant fra stedet før politiet ankom, men at de fant mannen med kniven etter kort tid. Han har fortalt til politiet at mannen med pistol løp i retning Carl Berners plass.

– Vi har vel grunn til å tro at dette ikke er en tilfeldig krangel, men at det er to personer som vet hvem hverandre er, sier Pedersen.

– Heldigvis har vi ingen skadde på stedet. Vi har heller ingen grunn til å tro at han skal være til fare for andre personer, legger han til.