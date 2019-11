– Det har ikke vært noen brå endring i bildet i for Enhet Østs del den siste tiden, selv med den medieoppmerksomheten som har vært, sier avsnittsleder Hans Magnus Gjerlaug i kriminalforebyggende seksjon ved Enhet Øst til NTB.

For to helger siden ble 16 personer pågrepet for et tosifret antall tilfeller av blind vold, noe som utløste het debatt om kriminalitetsbildet i hovedstaden. Den påfølgende mandagen møttes justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for å diskutere saken.

Gjerlaug forklarer at oktober hvert år er måneden med høyest ungdomskriminalitet i Enhet Øst, og at årets oktobermåned dermed ikke var unik.

– Vi ser det i sammenheng med at ungdom kanskje har blitt varme i trøya i skolesammenheng, rivaliseringer og konflikter har satt seg og flere ønsker muligens å hevde seg. Eksempelvis kan dette ha noe med at de dyre jakkene kommer fram på grunn av kulden, og både som verdigjenstand og statussymbol blir jakker i en viss grad stjålet eller fraranet, sier han.

Flere gjerningsmenn

Endringen politiet har merket seg over en lengre periode, er at det nå er flere gjerningsmenn per voldshendelse enn tidligere. I tillegg har politiet sett at det skal litt mindre til for at en voldshendelse finner sted.

– Krenkelsen i bunnen er rett og slett mindre nå, sier han.

Etter den såkalte voldshelgen i oktober uttalte både Uteseksjonen i Oslo og barne- og ungdomsavdelingen i bydel Østensjø at de opplever mindre tilstedeværelse fra politiet. Gjerlaug sier at hans avdeling har ansatt flere nye tjenestepersoner, noe som har styrket jobben de gjør ute.

– Hvis folk uttrykker at de ikke opplever god nok tilstedeværelse fra politiet, så ligger det nok noe bak det. Vi forsøker å være til stede så mye vi klarer, sier han.

Forebyggende arbeid

Oslo-politiets forebyggende seksjon på østkanten samarbeider med barnevernet, ungdomsskolene og den videregående skolen, i tillegg til utekontakter, sysselsettere og andre samfunnsaktører.

Samarbeidet på tvers av etater suppleres ifølge Gjerlaug med holdningsskapende arbeid, oppsøkende politiinnsats, der politiet forsøker å bygge relasjoner til ungdom, og til slutt eventuell bruk av påtalereaksjon.

– Det er noen fordommer og negativ informasjon der ute om politiet, og vi vil vise at politiet er der for alle. Vi ønsker å sette pris på ungdom når de gjør noe positivt og bygge relasjoner med dem. Når ungdommen da har tillit til politiet, vil de også kunne stole på oss når vi rykker ut på en hendelse og kanskje må bruke makt for å gjenopprette ro eller orden, sier Gjerlaug.