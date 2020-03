Politiet har ikke avhørt ambulansekapreren på Torshov siden oktober

– Vi har kun hatt et innledende avhør med ham. Det er fremdeles aktuelt med nye avhør, og vi jobber med å få til det, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen i 30-årene ble pågrepet da han 22. oktober i fjor kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo og deretter kjørte videre til Torshov, der han ble stoppet etter en dramatisk biljakt.

Han er fremdeles fengslet, siktet for drapsforsøk på et eldre ektepar, en mor og et tvillingpar på sju måneder som lå i en barnevogn, i forbindelse med at han ifølge politiet forsøkte å kjøre på disse med vilje. I tillegg er han siktet for befatning med våpen og oppbevaring av en betydelig mengde narkotika.

Vurderes av rettspsykiatere

Mannen skal onsdag fremstilles for ny fengsling. 12. februar ble han varetektsfengslet i fire uker, men på grunn av påsken vil påtalemyndigheten trolig denne gangen be om at mannen fengsles i fem eller seks uker.

Samtidig er rettspsykiatrisk sakkyndige oppnevnt og i gang med sitt arbeid.

– Grunnen til at vi har bedt om en rettspsykiatrisk vurdering er hans historikk og alvoret i saken vi jobber med, sier Kirkhorn.

Mannen er tidligere straffet for gjentatte overtredelser av våpenlovgivningen, gjentatte narkolovbrudd, heleri, tyveri, bedrageri samt grovt ran. Han er også straffet for trusler, for bruk og besittelse av dopingmidler og flere ganger for vold.

Politiadvokaten sier at etterforskningen nå nærmer seg slutten.

Ikke uvillig til å forklare seg

– At han ikke har avgitt noen forklaring, betyr ikke at han ikke ønsker å forklare seg, sier den siktedes advokat, Øyvind Bergøy Pedersen.

Forsvareren sier at den siktede fortsatt sier at han ikke ønsket å drepe noen under ambulansekapringen, men at han kunne ville komme unna politiet.

Spesialenheten etterforsker fremdeles

Under politijakten skjøt politiet flere ganger mot ambulansen i forsøk på å stoppe den. Spesialenheten har siden den gang etterforsket politiets rolle under kapringen.

Etter politiets skyting ble fire tjenestepersoner siktet fordi det ble tatt beslag i tjenestevåpnene deres. Personene er likevel ikke formelt siktet.

Etterforskningsleder Ingvild Lærum i Spesialenheten sier at de fortsatt holder på med etterforskningen.

– Elektronisk materiale skal fortsatt gjennomgås, og vi avventer kriminaltekniske undersøkelser utført av Kripos. Vi vil nok tidligst være ferdig før slutten av april, men også det er usikkert, sier hun.