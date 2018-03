Politiet frafaller drapssiktelse etter mistenkelig dødsfall i Oslo

Oslo

– Grunnen til dette er opplysninger som fremkom under obduksjonen. Denne tyder på at avdøde ikke er påført skader, men er død av naturlige årsaker, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Den siktede mannen ble løslatt etter avhør fredag.

– Hans forklaring har styrket konklusjonen om at dette ikke er et drap. Utgangspunktet for siktelsen var begrunnet i funn på åstedet i tillegg til andre opplysninger, heter det i pressemeldingen.

De pårørende er varslet om utviklingen i saken og resultatet av obduksjonen. (NTB)