Krimteknikere fra politiet begynte tirsdag med undersøkelser i grotten, og fortsatte onsdag.

– Det har tatt lenger tid enn ventet å bli ferdig. Grunnen til det er at grotten har vært større og mer uoversiktlig enn først antatt. Men vi er ferdige nå, og har plombert inngangen og frigitt bunkeren til stiftelsen som eier den, sier etterforskningsleder Julie Wangensteen Lien i Oslo politidistrikt til NTB.

Ifølge etterforskningslederen har politiet gjort en del beslag i saken, blant annet et strømaggregat, men hun har foreløpig ikke den totale oversikten over beslagene.

Mandag ble to personer siktet for uberettiget adgang til bunkeren, som eies av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

– Det er planlagt avhør av de to siktede torsdag. I tillegg har vi avhørt vitner i går og i dag, sier Lien.

Hun sier at de foreløpig er i begynnelsen av etterforskningen.

– Vi forsøker å danne oss et bilde av hva som har skjedd, så vil vi innsnevre mer videre. Rapportene fra krimteknikerne, og brann- og redningsetaten vil ha stor betydning i den forbindelse.

Det var natt til søndag at mange ble kullosforgiftet under en ravefest i et tidligere tilfluktsrom ved krysset Colletts gate – Uelands gate på St. Hanshaugen i Oslo.

I alt 27 av festdeltakerne ble innlagt på sykehus med mistanke om kullosforgiftning. Flere av dem var bevisstløse og måtte bæres ut under evakueringen. Politiet tror nær 200 personer kan ha vært innom festen.

