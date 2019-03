Politiet endrer siktelse mot mann etter overfall mot tre kvinner

Tidligere torsdag var mannen siktet for seksuell handling og for to voldtektsforsøk. Nå er siktelsen om seksuell handling endret til voldtekt uten samleie, opplyser seksjonsleder Ann Kristin Grosberghaugen for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd til NTB.

Hun beskriver den nye siktelsen som mer alvorlig.

Den siktede 22-åringen har, ifølge Grosberghaugen, foreløpig ikke tatt stilling til siktelsen mot ham.

Torsdag ettermiddag sitter han i avhør, og det vil bli avgjort om vedkommende blir varetektsfengslet fredag.

Pågrepet torsdag morgen

I løpet av 45 minutter fikk politiet meldinger om at tre kvinner var blitt overfalt på tre ulike steder i Oslo rundt midnatt onsdag kveld. De tre unge kvinnene på 15, 18 og 22 år ble overfalt på Økern T-banestasjon, på Linderud og i Veitvetveien.

Den mistenkte ble pågrepet uten dramatikk ved 6.30-tiden torsdag.

Gode beskrivelser av gjerningspersonen fra de fornærmede førte til rask pågripelse i saken. Politiet har også en video av det ene overfallet, som viser en kvinne som blir lagt i bakken.

I avhør

De tre kvinnene som ble overfalt har fått mindre fysiske skader, men er sterkt preget av hendelsen, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB natt til torsdag.

Det ingen relasjon mellom den siktede og de tre kvinnene som ble overfalt. Mannen er tidligere kjent for politiet.

Den siktede 22-åringens advokat Ida De Vibe, opplyser til NTB torsdag ettermiddag at de for øyeblikket er i avhør.