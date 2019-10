Politiet ber publikum om videoer av ambulansekapringen

I en pressemelding onsdag skriver Oslo-politiet at de ber publikum ta kontakt hvis de har opplysninger eller har gjort observasjoner og fortsatt ikke har snakket med dem.

– Vi ønsker også tilsendt videoer og bildemateriale i forbindelse med saken, skriver de.

Eventuelle bilder eller videoer kan sendes til politiets tipsnettsted.

En 32 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter at han ifølge politiet forsøkte å kjøre på tilfeldige fotgjengere med en kapret ambulanse. En kvinne med en barnevogn ble truffet av ambulansen, og et eldre ektepar måtte slenge seg unna i siste liten for å unngå å bli truffet.

32-åringen fremstilles for fengsling torsdag, etter at påtalemyndigheten er ferdig med sin vurdering av onsdagens avhør.

