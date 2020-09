Politiet ber deltakere på bunkerfesten melde seg

Av Alexander Vestrum

Politiet kommer med oppfordringen i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Politiet understreker viktigheten av at personer som har deltatt på festen, tar kontakt, og de trenger ikke være redd for å bli straffeforfulgt. Det foreligger ikke hensyn som tilsier at forholdene blir påtalt av det offentlige, og politiet vil derfor ikke straffeforfølge festdeltakere for å ha tatt opphold i bunkersen eller ha brutt covid-19-forskriften i denne forbindelse, heter det.

Fare for senvirkninger

Totalt 27 festdeltakere ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning etter festen i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august. Politiet har anslått til at inntil 200 personer deltok på festen.

Ifølge Ullevål sykehus er det en fare for senvirkninger av kullosforgiftning. Festdeltakerne ble oppfordret til å ta kontakt med helsevesenet snarest mulig dersom de opplevde symptomer på kullosforgiftning. Symptomer er trøtthet, sløvhet, svimmelhet, kvalme og hodepine.

Fem personer siktet

Fem personer er siktet i saken.

– De er alle siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold, eller medvirkning til disse bestemmelsene, opplyste politiet i en pressemelding i forrige uke.

