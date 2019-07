– Vi ser veldig mye, spesielt i helgene, at folk gambler på promillegrensen. Vi stopper veldig mange som har oppunder grensen på 0,8 i promille, sier politibetjent Øyvind Holm i sjøtjenesten i Oslo politidistrikt.

NTB er med ham ut på patrulje i Oslofjorden, og i dette området er 23 personer tatt for promillekjøring så langt i sesongen. I enda flere tilfeller har folk fått advarsler fordi de nærmet seg grensen.

– Veldig mange vi stopper, ligger på mellom 0,2 og opp til 0,7-0,8 i promille. Da kan du fort vippe over. Det er ingen som får en promille på over 0,8 ved å ta seg én øl, men vi oppfordrer faktisk alle båtfolk til å la alkoholen være så lenge du ferdes på fjorden, sier Holm.

Han mener rett og slett at folk bør vente med å sprette pilsen til båten er fortøyd.

– Vi ber folk vente til de har fått ankeret i bånn og ikke skal kjøre mer den dagen. Da kan du ta ankerpilsen. Det har vi mer sansen for, sier politibetjenten.

Politibetjent Øyvind Holm i sjøtjenesten i Oslo politidistrikt advarer mot å gamble med promillegrensen til sjøs. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix.

– Tull og tøys

Han understreker at det er lov å ta seg en øl eller to, men at politiet ikke oppfordrer til å gjøre det.

– Det å gamble på promillen kan føre til at du får store bøter på grunn av tull og tøys, advarer Holm.

Stort sett opplever han at folk oppfører seg fint og holder seg edru på sjøen. Men noen prøver å underdrive hvor mye de drikker.

– Mange sier «jeg har tatt én eller to øl, eller ett glass hvitvin». Men vi oppdager jo at de muligens bløffer, fordi promillemåleren viser noe annet.

Politiet ute på vakt i Oslofjorden. Onsdag formiddag ble ingen tatt for promillekjøring. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix.

Forskjell fra bil

En undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for organisasjonen Av-og-til viser at nordmenn ikke tar fyllekjøring på sjøen på like stort alvor som med bil

64 prosent av de spurte sier de ville latt være å sitte på om de visste at føreren av en bil hadde drukket alkohol, mens bare 49 prosent svarer at de ville latt være å sitte på om en båtfører hadde gjort det samme.

– Det er kanskje ikke så rart at vi forholder oss ulikt til drikking i båt versus bil, i og med at det er ulike promillegrenser. Likevel er det nok mange som undervurderer faren knyttet til drikking på båt, sa generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i alkovettorganisasjonen Av-og-til i forrige uke.

Beregninger gjort av Transportøkonomisk Institutt viser at det er farligere i en fritidsbåt enn i en bil om man måler antall drepte per time brukt til aktiviteten. Av dem som døde i småbåtulykker i fjor hadde en tredel drukket alkohol.

Det vanker høye bøter for dem som bryter promillegrensene. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix.





Høy promille

Ute på fjorden forteller politiet at de jevnlig møter folk som har inntatt en farlig mengde alkohol.

– I helgen hadde vi én med promille på mellom 1,6 og 1,9, sier politibetjent Holm.

Da kan det fort svi. Har man over 1,8 i promille, venter det ubetinget fengsel og store bøter. Og alle med over 1,5 i promille får såkalt sperrefrist og blir nektet å kjøre båt i ett år.

For mindre alvorlige promillebrudd, vanker det bøter – ofte på flere tusen.

– Det er mye som spiller inn på størrelsesnivået på bøtene: Var det mørkt? Var det noe farlig med kjøringen? Var det mye trafikk? Dårlig sikt? Vær? Var båtføreren en fare for seg selv eller andre, forklarer politibetjenten.

Og om noen er usikre på promillegrensene til sjøs, så er de altså slik:

* 0,8 for båter som er mindre enn 15 meter lange

* 0,2 for båter som er 15 meter lange eller mer.