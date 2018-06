Oslo

Onsdag skrev Dagsavisen om Espen Bjerke (45) som tre ganger forsøkte å få politiet til å reagere på at det gikk en mann rundt i Grûnerløkka-området i Oslo og tente på flere steder, og allerede hadde forsaket tre branner. Bjerke lyktes ikke med å få politiet interessert, og skrev deretter et flammende innegg på Facebook.

Bakgrunn: Tok ildspåsetter på fersken: – Politiet ikke veldig interessert

En ildspåsetter ble sent tirsdag etterlyst etter at noen motorsykler ble antent i Sunnmørgata bare bare en times tid etter at Bjerke hadde varslet. Mannen som etterlyses var likt kledd som mannen Bjerke tipset om, med en «NY»-cap på hodet.

– Kjenner dere i Espen Bjerke kritikk og fremstilling?

– Jeg er kjent med at en person har ringt inn til operasjonssentralen og tatt kontakt en med patrulje i det aktuelle området. Jeg skjønner at han fortviler, når vi ser at det også var noe i dette tipset, sier seksjonsleder for operasjonssentralen i Oslo politidistrikt,

Runar Skarnes, til Dagsavisen.

– Denne aktuelle tirsdagen var veldig heltisk, og på sånne dager må vi alltid velge mellom saker vi må prioritere, forklarer Skarnes.

– Det er bare å beklage at vi valgte feil sak denne gangen, og legge oss flat.

Nå håper bare Skarnes de får pågrepet den etterlyste brannstifteren.

Les etterlysningen: Har du sett denne mannen?