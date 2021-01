Saken er oppdatert: Søket avsluttes - det antas at personene har kommet seg trygt i land, skriver politiet på Twitter.

Vitner skal ha sett to personer gående på isen ved Koksabukta og Fornebu, melder Oslopolitiet politiet på Twitter.

Operasjonsleder André Kråknes i Oslopolitiet bekrefter at det er snakk om vitneoppservasjoner av to personer og mulige lyder som tyder på at noen har gått gjennom isen ovenfor Dagsavisen:

– Vi har fått meldinger om to personer som har blitt sett ute på isen, samt meldinger om lyder som tilsier at noen har gått igjennom isen, bekrefter Kråknes ovenfor Dagsavisen.

Per nå har politiet ikke funnet noen personer, men operasjonsleder Kråknes opplyser at politiet og nødetatene sender alt tilgjengelig mannskap for å gjøre søk både på land og under vann.

#Bærum: kl 1804: Nødetatene på vei til Fornebu og Koksabukta, hvor det er meldt at personer kan ha gått gjennom isen. Helikopter er også på vei. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 29, 2021

Avslutter søket

«Vi avslutter søket i bukta - ikke funnet noe råk. Vi antar nå at personene har kommet seg på land i god behold» skriver Oslopolitiet på Twitter fredag kveld.