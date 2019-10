– Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd, skrev politiet på Twitter klokken 13.02.

Hendelsen skjedde i Åsengata på Torshov.

Politiet sier til VG at det var to personer involvert i tyveriet av ambulansen, og at de har kontroll på én.

Leter etter en gjerningsperson til

– Vi jakter fortsatt på én person, opplyser politiet.

Politiet søker etter en navngitt kvinne etter ambulansekapringen.

Kvinnen ble sist observert på Rosenhoff der ambulansen ble kapret.

Politiet oppgir at hun er lys i huden, er 165 centimeter høy, har litt krøllete brunt hår og ser ruset ut. Hun var iført svart jakke da hun ble sett sist.

Politiet sier til NTB at de ikke kan utelukke at kvinnen som er involvert i ambulansekapringen på Torshov, kan være farlig.

– Vi søker fortsatt etter den etterlyste kvinnen som var involvert i kollisjonen der en bil havnet på taket, sier operasjonsleder Tor Grøttum til NTB klokken 14.15.

– Kvinnen har en relasjon til den pågrepne mannen, som er i 30-årene, sier han.

Operasjonslederen utelukker ikke at kvinnen kan være farlig.

– Den pågrepne mannen var bevæpnet, så det kan ikke utelukkes at kvinnen også har våpen. Det er ikke noe nå som tilsier at hun er farlig for omgivelsene sine, men vi kan ikke utelukke at hun kan være det dersom hun blir presset. Derfor oppfordrer vi publikum til å ta kontakt dersom de ser henne, sier Grøttum.

Politiet har lagt ut en beskrivelse av den etterlyste kvinnen på Twitter.

– Vi søker etter en navngitt kvinne med følgende beskrivelse: Lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff. Ved observasjon må politiet kontaktes umiddelbart på 02800, skriver politiet.

Politiaksjonen pågår fortsatt med betydelige ressurser.

– Det er et betydelig omfang på dette. Vi har ambulansen i Krebs' gate og den påkjørte barnevognen ved Sandaker senter. Det er en prioritert sak med mange vitner, sier Grøttum.

Kapret

Ambulansen på Torshov ble kapret av en person med skytevåpen, opplyser medievakten ved Oslo universitetssykehus til NTB. Personellet er uskadd.

– Ambulansen ble kapret. De tre ansatte i ambulansen er fysisk uskadd, men de er selvfølgelig sterkt berørt av hendelsen. De blir fulgt opp av kolleger, sier medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Sykehuset opplyser at en annen ambulanse også er involvert i hendelsen. Totalt er fem ambulanseansatte involvert. Ingen av dem er fysisk skadd

Barn i barnevogn

Politiet melder på twitter at en kvinne og barn som lå i en barnevogn er sendt til sykehus.

Ambulansen ble stjålet fra Rosenhoff litt over kl. 1230. Kontroll på ambulansen og en mistenkt i Krebs gate ca. kl. 1245. En kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna er kjørt til sykehus. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 22. oktober 2019

Et tvillingpar på sju måneder ble påkjørt av den kaprede ambulansen på Torshov. Én er lettere skadd, mens tilstanden er uavklart for det andre barnet.

Det opplyser medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB.

– To pårørende er fysisk uskadd, sier han.

Elever på Lilleborg skole holdes innendørs på grunn av den pågående politiaksjonen. I en melding skolen sendte til foresatte skrives det at elever som var i skolegården da aksjonen begynte, ble sendt inn i klasserommene og dørene ble låst.

Lilleborg skole ligger like i nærheten av åstedet. Skolen bekrefter overfor NTB at elevene holdes innendørs inntil videre. Skoleledelsen er i dialog med politiet.

Også barn i Sagene barnehage holdes innendørs.

Krasjet inn i ambulansen

Et vitne på stedet sier til VG at politiet krasjet inn i ambulansen.

– Hundepatruljen og to-tre andre patruljer begynte å skyte mot ambulansen, sier vitnet som selv var ute og kjørte på Torshov.

Han forteller at folk dukket bak bilene.

– Tre-fire politibiler krasjet inn ambulansen, sier han og legger til at tre politibiler ser ut til å være totalskadd.

Dette vet vi så langt:

* En ambulanse ble stjålet fra Rosenhoff på Torshov litt etter klokken 12.30 tirsdag. Ambulansen tilhørte Oslo universitetssykehuset og ble kapret med skytevåpen. Ambulansepersonellet ble ikke skadd.

* Kapreren kjørte på et tvillingpar på sju måneder, trolig i en barnevogn. Én ble lettere skadd, mens tilstanden er uavklart for den andre.

* Politiet stoppet ambulansen i Krebs gate snaue kvarteret etter, rundt klokken 12.45. Mannen ble pågrepet. Politiet avfyrte flere skudd, men gjerningsmannen ble ikke kritisk skadd.

* Kapreren beskrives som en mann i 30-årene, ifølge TV 2.

* Politiet etterlyste en navngitt kvinne i forbindelse med saken. Hun ble beskrevet som lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, og så ruset ut. Kvinnen settes i sammenheng med ambulanse-kapringen.

* Klokken 14.43 bekrefter politiet at det ikke er fare for omgivelsene på Torshov. Foreløpig er motivet for kapringen ukjent. Det totale skadeomfanget er heller ikke klart.