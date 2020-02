Politiaksjon mot regnskapsførere i Oslo og Viken

Aksjonen har vært forberedt i lengre tid og det er foretatt omfattende beslag på flere adresser, skriver VG.

– Saken er viktig for oss, for å ta ut aktører som medvirker til å tilrettelegge for straffbare forhold, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt til avisen.

To personer er foreløpig pågrepet og siktet for økonomisk kriminalitet. De to skal ifølge politiet ha hatt en sentral rolle på de involverte regnskapskontorene.

Skjold ønsker ikke å opplyse hvilket økonomisk omfang saken har eller konkretisere siktelsen mot dem som allerede er innbrakt, men sier at aktørene har tilrettelagt for skatteunndragelser og annen kriminalitet ved sin regnskapsførsel.