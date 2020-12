– Vi har satt i gang et pilotprosjekt som har gitt gode resultater, sier avdelingsdirektør Hanne Høybach til Dagsavisen.

– Det er totalt seks enheter som jobber med byggesaksbehandling på avdeling for byggeprosjekter. To av disse er med i piloten, som går fra september tom desember. Målet med piloten er å få en mer effektiv saksbehandling. Blandt annet har vi satt som mål at alle skal få tilbakemelding på sin byggesøknad innen tre uker. For de som sender inn komplette søknader, innebærer dette at de får vedtak innen tre uker. Målet er ambisiøst med tanke på at saksbehandlingstiden er inntil 12 uker. Likevel har vi så langt i all hovedsak klart å nå målet på pilotenhetene, sier Høybach.

Hun innrømmer at PBE har brukt for langt tid på saksbehandlingen.

– Vi har brukt for langt tid på saker. Nå bruker vi flere ressurser på å behandle byggesaker raskere. Når vi nå svarer innen tre uker, betyr det at de som har saker inne ikke trenger å ringe oss og «mase». Den tiden kan vi heller bruke effektivt på byggesaker, sier hun.

Avdelingsdirektør Hanne Høybach i PBE. Foto: Rolf Sandnes

Hjemmekontor

Som alle andre har de ansatte i PBE jobbe fra hjemmekontorene rundt omkring, siden Norge ble stengt over natten i mars.

– Det har ikke gått noe tregere nå, enn før pandemien traff oss. Selv om vi har hjemmekontor, er produksjonen høy. Men jeg skjønner at det er problematisk og uforutsigbart når det tar tid å få behandlet en sak, sier hun.

– Byggebransjen er svært viktig for å for å holde hjulene i gang under pandemien. Derfor er det må Oslo kommune og Plan- og Bygningsetaten bidra med rask saksbehandling slik at bedriftene kan holde farten oppe i byggeprosjekter og sysselsette folk, sa administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen mandag.

– Det er politikerne som setter rammene. Vi behandler saker ut i fra de retningslinjene politikerne har gitt oss, sier Hanne Høybach.

Fem dager

Også under pandemien har PBE prioritert samfunnsnyttige tiltak.

– Byggesaker som gjelder for eksempel skoler og sykehus har gått foran andre saker. Vi har også hatt egne ordninger som går under koronaforskriften. Som når det skal settes opp en ny teststasjon. Her er behandlingstiden bare fem dager, sier Hanne Høybach.

