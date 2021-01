– Det er en stor lettelse. Jeg følte meg ikke trygg på at den ville gå gjennom, vi vet hvor få ankesaker som gjør det. Det betyr at de lurer på denne dommen, og det gjør jo vi også, sier Live Glesne Kjølstad, eier av Louis Pizza, til Dagsavisen.

– Det føles veldig, veldig godt, fortsetter hun.

Dagsavisen snakker med henne en halvtimes tid etter at hun først fikk vite at saken skal opp i Høyesterett. Nyheten fikk hun da en journalist i Avisa Oslo ringte henne for å få en kommentar. Kjølstad vet foreløpig ikke når prosessen i Høyesterett starter, men sier de regner med å få vite det om få dager.

Frikjent i tingretten

Saken handler om pizzasjappa på Adamstuen skal straffes for å ha ansatt en daglig leder uten lovlig opphold, noe som er et brudd på utlendingsloven. Selskapet ble bøtelagt 250.000 kroner i lagmannsretten etter å ha blitt frikjent i tingretten

Høyesteretts ankeutvalg besluttet mandag å ta saken til behandling. Siden selskapet først ble frikjent og deretter dømt, kunne anken kun nektes hvis ankeutvalget mente at anken klart ikke ville føre fram.

Det sentrale spørsmålet er om noen som har handlet på vegne av selskapet, opptrådte uaktsomt eller forsettlig da den daglige lederen jobbet for selskapet.

Mannen hadde skattekort da han ble ansatt. Etter 18 år i Norge ble han returnert til Iran i august 2019, hvor han ble fengslet og torturert.

Samler inn penger

Etter at de tapte ankesaken startet Kjølstad en innsamling for å betale boten. Så langt har de samlet inn over halvparten av beløpet, forteller hun.

– Det har gått utrolig bra. Det har vært veldig hyggelig å se så mye støtte, men det visste jeg før jeg startet også. I og med at det var så usikkert om Høyesterett ville ta anken, så begynte jeg å samle inn, sier hun.

Hvis det ender med at pengene ikke trengs til å betale boten, skal de gå til Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og organisasjonen Mennesker i Limbo, sier Kjølstad.

