– Vi fikk melding inn 5.48 om at en person har blitt slått i hodet med en hammer av en, for ham kjent person, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi har nå hatt en aksjon etter at det ble meldt om at personen hadde våpen med seg, sier hun videre. Det skal være snakk om et stikkvåpen.

Operasjonslederen opplyser at hendelsen trolig skjedde inne i en leilighet eller oppgang. Det var flere vitner til hendelsen.

– Pågrepne ble sett på Tøyen, og ble pågrepet etter kort tid, sier Sandnes.

Den skadde mannen får helsehjelp på stedet. Det er uklart hvor omfattende skader han har fått.

– Fornærmede har en synlig blødningsskade i hodet, sier Sandnes.

Den pågrepne er kjent for politiet fra tidligere. Det skal gjøres avhør av begge parter.

