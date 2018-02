Oslo

NTB og Jens Marius Sæther

En lege på stedet satte i gang livreddende tiltak, men personen er bekreftet omkommet, opplyser politiet i Oslo.

Ulykken skjedde i krysset Hans Nilsen Hauges gate/Sandakerveien i 20-tiden.

– Det er en traktor som har kjørt på en person, og vi har funnet en sykkel på stedet som tilsier at det var en syklist som er påkjørt, opplyser operasjonsleder Tor Guldbransen i Oslopolitiet til VG.

Til NRK sier politiets innsatsleder Arve Røtterud at syklisten har havnet under traktoren i eller ved et fotgjengerfelt. Han sier sjåføren av traktoren er preget av ulykken.

– Sjåføren har vi kontroll på. Han har kontaktet arbeidsgiveren. Han er veldig preget, sier Røtterud.

Området er nå avsperret, og politiet jobber på stedet med sporsikring og avhør av involverte og vitner.

Politiet kjenner ikke identiteten til den avdøde.