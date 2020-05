Tidligere ordfører Per Ditlev-Simonsen husker godt frigjøringsdagene i mai 1945. Og ikke minst da han var med i folkehavet da kongeparet kom til Honnørbrygga (til høyre for statuen i bakgrunnen) 7. juni 1945. Torsdag var han på et besøk hos dagens ordfører, Marianne Borgen.