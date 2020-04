Påvist koronasmitte ved over halvparten av sykehjemmene i Oslo

Oslo kommune har testet 490 av 3.600 langtidsboere, og av disse har 45 påvist smitte, skriver TV 2.

Kommunen har allerede i flere uker hatt besøksforbud på sine sykehjem, og bortimot all smittespredning kan derfor spores til de ansatte og beboere. Kommunen har bestemt at i hovedsak skal ingen ansatte jobbe ved flere institusjoner samtidig.

I Sverige er det bekreftet eller mistenkt smitte ved en tredel av sykehjemmene i landet. I Stockholm alene er det påvist koronasmitte ved 29 sykehjem.

– Vi vet at særlig eldre mennesker er en sårbar gruppe. Derfor vil vi gjerne minne om at kommunene må påse at smittevernråd følges av alle ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien, sa fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

