Sykler du med barn, har du det mest dyrebare med deg. Er du uheldig og blir påkjørt er barnet, du, sykkelen og sykkelvogna sjanseløse. Vi i Norge er best i verden på å sikre barna i bil, men hva gjør du når du bytter ut bilen med sykkelen? Det finnes ulike måter å ha med barn på sykkel, og de to vanligste måtene er enten barnesete for sykkel eller sykkelvogn, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

Bruk hjelm

– Først og fremst skal små barn alltid sikres så godt det lar seg gjøre, også på sykkel. Pass alltid på at både du og barnet har hjelm og at hjelmen passer og er godt festet, sier distriktsleder i Trygg Trafikk i Østfold, Paal-Gunnar Mathisen, til Dagsavisen.

Tidligere satte vi ungene på bagasjebrettet, og ba dem holde seg godt fast. Eller satte dem på ramma og tråkket i vei.

Uten å tenke på at det kunne gå galt.

Hjelm var ikke et tema for noen av oss, og sykkelsetene kom først for 20–25 år siden.

Barneseter

I vår tid er det barneseter eller sykkelvogn som gjelder.

– Barnesetene festes relativt høyt på sykkelen og kan gjøre at sykkelen føles mer ustabil og vanskeligere å håndtere. Setene har begrensninger på vekt, så følg alltid produsentenes anbefalinger om hvilke barn som kan sitte i setet, sier Mathisen.

Har du sykkelsete og ungen trygt plassert i setet, er det best å holde seg oppreist.

– Sykkelen oppfører seg annerledes både i fart og når den er parkert med påmontert sykkelsete. Derfor er det viktig at barnet har hjelm på under hele turen siden det er fort gjort å miste kontrollen også når sykkelen står stille, sier Mathisen.

Sykling blir mer og mer brukt som transportmiddel og mange etterspør sykkelløsninger for nyfødte.

– Foreløpig finnes det ikke noen løsninger for nyfødte. De sykkelsetene som finnes, er fra nimåneders-alderen. Men stadig flere bruker transportsykler med en kasse foran, og jeg har sett løsninger hvor de fester barnesetet til sykkelkassa, sier Mathisen.