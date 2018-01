Pass lårhalsen, folkens! Nå skal det regne, og fryse på.

Oslo

– Tirsdag vil vi nok få omslag til regn. Da kan vi få en 10–15 millimeter nedbør, kanskje. På onsdagen vil det nok bli regn også.

Disse dystre værutsiktene for Osloområdet kommer fra vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorlogisk institutt i Oslo.

Han forteller at ikke bare skal snøen forpestes av regn, men det skal også fryse til fra fredag. Dermed kan det bli en særdeles tung og glatt helg både for bilister og gående.

– Det blir nok vanskelig å ta seg fram på småveier som ikke er godt brøytet. Det kan fort bli veldig glatt, sier Haga.

Brøyteproblemer

Etter snøfallet i forrige uke har Bymiljøetaten hatt en stri tørn med å dele ut bøter ti l flere av selskapene Oslo kommune betaler for å holde bygatene snøfrie.

NRK Østlandssendingen fortalte i helgen at kommunen har gitt 150.000 kroner i bøter for dårlig brøyting. Når vi tar kontakt med Joakim Hjertum, som er seksjonsleder i veiforvaltningen i Bymiljøetaten, forteller han at det er selskapene Vaktmesterkompaniet og Total Uteservice, som brøyter i områdene Sentrum og Oslo Nord, som har fått bøter.

– Bøtene er delt ut for manglende brøyting av fortau og trapper, sier Hjertum til Dagsavisen.

Veisjefen forteller at etaten reiser rundt og fotograferer forskjellige steder i byen etter snøfall, for å sjekke om byråene har gjort jobben.

– Vi har et større antall kontrollingeniørerer som er ute og tar stikkprøvekontroll. Vi er litt overalt og ingen steder, sier han.

Trøbbel i sør

Dagsavisen fortalte i forrige uke om kraftige reaksjoner på manglende brøyting i Oslos sørligste bydel.

«Bydelsdiskriminering», tordnet aksjonist Vegard Waske i Folkeaksjonen for områdeløft i Søndre Nordstrand i et innlegg i Nordstrand Blad.

Likevel avkrefter Hjertum at det ble delt ut bøter for manglende brøyting i den bydelen.

– Det var en del utfordringer med byssavviklingen på Søndre Nordstrand. Mange av stedene er det bare én rute. I sentrum blir man ikke like hardt berørt om en rute går ned, sier Hjertum til Dagsavisen.

– Men dere har ikke gitt bøter i sør?

– Nei, forholdene tatt i betraktning, så har det ikke vært grunnlag for bøter der, sier han.

Freser og rydder

– Framover da?

– Nå rydder vi så godt vi kan. Vi freser ut snø, rydder bort snø, flytter snøhauger og dytter på den snøen som er.

– Det går etter planen?

– Ja, vi kjører det vi klarer og det vi kan. Og det tar den tida det tar, sier han.

– Når det blir våtere framover, da?

– Det skal vel komme litt mer snø, som kan gå over til noe regn, så da får vi bare klemme til og brøyte det som går an, og så strør vi etterpå. Nå bare bretter vi opp ermene igjen, og går på.