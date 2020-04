Koronakrisen har ført til at en rekke planlagte behandlinger og innleggelser er blitt utsatt, og pasienter er blitt tidligere utskrevet. Dette fordi sykehusene har måttet rigge seg til storinnrykk.

Tilbake til normalen

Nå har helseminister Bent Høie (H) bedt sykehusene om å gå tilbake til normalen igjen.

Men etterslepet er stort, viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

I mars 2020 var det nedgang i både planlagt og akutt aktivitet ved sykehusene.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (+)

Omfanget av nedgangen varierer med type aktivitet og behandling:

Foreløpige data fra sykehusene viser at det var nedgang i både planlagt og akutt aktivitet ved somatiske sykehus i mars 2020 sammenlignet med mars 2019. Samlet nedgang i aktivitet (målt i DRG-poeng) var 25 prosent.

Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, har nedgangen vært størst i psykisk helsevern for voksne, og omfatter både døgnopphold (9 prosent) og polikliniske konsultasjoner (16 prosent).

I psykisk helsevern for barn og unge var det en nedgang i polikliniske konsultasjoner på 9 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

I mars 2020 var det en økning i antallet pasienter som hadde kontakt med fastlege og legevakt sammenlignet med mars 2019. Økningen var 11 prosent for legevakt og 12 prosent for fastlegene.

Bekymret

Pasientombud- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, er bekymret for pasientene som nå står i kø.

– Dette er en bekymring vi deler med både pasienter og ansatte i helsevesenet. Særlig er jeg bekymret for de med psykiske problemer. Her er tilbudene redusert. Dette er pasienter som i mindre grad selv etterspør nødvendige tjenester. For denne gruppen, og også for de med rusproblemer, er det viktig med godt tilbud, og godt forebyggende arbeid, sier Kristensen.

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

Pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen. Foto: Moment Studio

Pasientombudet er glad for at man begynner å åpne opp.

– Vi vet at det er store tall, og at det dreier seg om mange pasienter. Det er ingen «quick fix» på dette, sier Anne-Lise Kristensen.

Klokt valg

Hun mener det er riktig å åpne opp for mer normal drift igjen.

– Ut ifra den informasjonen jeg har fått er det et klokt valgt. Nå kan man igjen begynne å ta inn flere pasienter, for å hindre et altfor stort etterslep, og sørge for at innbyggerne får en god helsehjelp, sier hun.

– Det at planlagte operasjoner og innleggelser er blitt utsatt er ikke nødvendigvis uforsvarlig. Men vi får en utfordring når etterslepet skal tas inn. Hvordan det skal løses, er det andre som må finne ut av, sier Kristensen.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

Også mange eldre, som bor hjemme har mistet mange av sine daglige tjenster.

– Nesten alle eldre har mistet dagsenterplassene sine, og mange er hjemme alene hver dag, sier Kristensen.

Kristensen er klar på at selv om det åpnes opp nå, kan det fort komme forandringer.

– Det kan komme faser hvor man må lukke ned igjen. Da er det viktig at man bruker erfaringen fra den perioden vi har vært igjennom nå, slik at vi ikke lukker for mye, sier Anne-Lise Kristensen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen