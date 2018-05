Partitopper tapte innvandringskamp

Oslo

På årsmøtet i Oslo Arbeiderparti i mars ble det ikke diskutert veldig mye innvandringspolitikk.

Derimot bestemte man at det skulle gjøres et større arbeid med en uttalelse om innvandring, som skulle vedtas på et representantskapsmøte.

Representantskapsmøtene (eller repskap, blant venner) er nemlig Oslo Arbeiderpartiets høyeste organ mellom årsmøtene. Og tirsdag denne uka var det tid for nettopp det møtet. Øyeblikket hvor Oslo Ap endelig skulle bestemme hva de mener om innvandring.

Les også: - Støre vet at fotlenke på aylsøkere og asylmotak utenfor Europa ikke lar seg gjøre

Human og bærekraftig

Resultatet ble et sju sider langt dokument om både flyktningpolitikk (den skal visst være «human, rettferdig og bærekraftig»), arbeidspolitikk, forebygging, bosetting og sosial kontroll.

Blant de viktigste kravene i dokumentet er at barnevernet skal ha hovedansvar for oppfølging av enslige mindreårige også over 15 år, og at opphør av flyktningstatus bør praktiseres i tråd med flyktningkonvensjonen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Sårbarhetskriterier

Men den viktigste og største uenigheten på møtet var om det som kalles «sårbarhetskriterier».

Du skjønner: I 2015 gikk Ap sammen med Høyre og Fremskrittspartiet i en felles asylpolitikk for å håndtere flyktningkrisen. Asylforliket, ble det kalt.

Men i fjor foreslo Arbeiderpartiet et tillegg til det, hvor man skulle innføre en vurdering av sårbarheten til mindreårige asylsøkere, til sterk motstand fra blant annet NOAS.

Disse «sårbarhetskriteriene» har Oslo Ap nå vedtatt at de er mot. «Sårbarhetskriterier viser seg å ikke sikre at vi unngår å sende sårbare mennesker til internflukt i krigsherjete og terrorutsatte land», står det i tirsdagens vedtak.

Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall i salen, men mot innstillingen fra flere prominente folk i Oslo Ap. Både byråd Kjetil Lund, varaordfører Khamshajiny Gunaratnam og selve lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, gikk inn for å beholde sårbarhetskriteriene i innstillingen før møtet.

Les også: Ap varsler strengere asylpolitikk

Tapte

– Det forslaget jeg sto på, ett punkt av sju sider, det tapte jeg, sier Frode Jacobsen til Dagsavisen.

– Vi har hatt stor frustrasjon i Oslo Ap om hvordan regjeringen har etterlevd asylforliket. Dette er et tydelig signal om at her er vi ikke helt fornøyd, sier han.

Men Jacobsen mener det ikke er noen stor strid om dette i Oslo-partiet.

– Vi hadde en votering, og fikk et flertall og et mindretall. Dette er ikke noe asylopprør, sier han.

Han mener vedtaket må sees på både som et uttrykk for Oslo Aps meninger om innvandringspolitikken, men også som et innspill til det sentrale Migrasjonsutvalget, som ledes av Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani.

Les også: Opprør mot Aps asylpolitikk i store Ap-lag

Kritiserer Masud

En av Oslo-toppene som uttalte seg på møtet var Victoria Marie Evensen, som er nestleder i Oslo Aps bystyregruppe. Hun gikk knallhardt ut mot Migrasjonsutvalgets leder Masud Gharahkhani, både på talerstolen og i et innlegg på Dagsavisen Nye Meninger.

«Dette kommer til å virke hardt, Masud Gharahkhani. Men mange av dine utspill, for ikke å si de aller fleste, får meg til å føle at Arbeiderpartiet i disse spørsmålene er i ferd med å bli noe vi ikke bør, eller skal, bli», sa hun.

– Jeg har reagert på retorikken fra Masud, og en del av de utspillene som har vært, sier hun til Dagsavisen.

– Det hadde jeg behov for å si fra om til Masud. Debatten må foregå på Aps premisser, med en tone som er gjenkjennelig for oss, sier hun.

Evensen støttet også mindretallet, som altså vant fram på møtet.

– Jeg var veldig glad for at mindretallet, med AUF i spissen, vant fram i salen. Vi har et ansvar for å føre en anstendig politikk overfor de mest sårbare menneskene. Dette vedtaket mener jeg er veldig viktig i den sammenhengen, sier hun.

Les også: – En måte å slippe å få dem hit på

Takker for god debatt

Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani var i møter på Stortinget i går og fikk ikke tatt telefonen da Dagsavisen ringte. Men vi har fått noen kommentarer på e-post.

– Mitt budskap er at Arbeiderpartiet nå gjennom utvalgsarbeidet skal ta eierskap over dette og finne de gode svarene, skriver han.

– Vi må aldri overlate innvandring- og integreringspolitikken til høyrepopulistiske partier som aldri vil være opptatt av løsninger, mener han.

Gharahkhani legger til at han takker Oslo for en god debatt og tar med seg deres stemme inn i utvalgsarbeidet.

--

OBS: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Oslo Aps flyktningpolitikk skulle være «human, rettferdig og streng». Men på møtet ble «streng» avvist, til fordel for «bærekraftig», et ord foreslått av Espen Barth-Eide.

Debatt: Jeg melder meg med dette ut av Arbeiderpartiet