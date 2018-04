Pål Enger om Pushwagner: – Det er trist at han er borte, og jeg er veldig lei meg.

Oslo

Saken er oppdatert, men blant annet sitat fra Galleri Fineart og referanse til et NRK Lørdagsrevyen-innslag fra 2015.

Pål Enger hevder også han i mange år samarbeidet med nylig avdøde Terje Brofoss, bedre kjent som Hariton Pushwagner, og at han fullførte flere av bildene til den kjente kunstneren.

– Jeg har kjent ham i 25 år. Vi gikk på fylla sammen, og alt mulig annet rart, hevder Pål Enger til Dagsavisen.

– Det var artig å lage bilder sammen med ham. Jeg var den eneste som fikk lov til å samarbeide med ham. Selv om vi drev med to forskjellige kunstarter, så lærte jeg mye av ham. Og han lærte kanskje også noe av meg. Nå lager jeg mine egne bilder, sier Enger, som hevder han den siste tiden traff ham jevnlig.

– Vi møttes på kafeer og sånt, og satt og pratet, forteller Enger.

– Det er trist at han er borte, og jeg er veldig lei meg. Det var uventet at han døde, men han har levd et hardt liv, sier Enger stille.



Angivelig collage av Pål Enger og Pushwagner.

Dagsavisen har ikke kunnet verfisere ektheten i påstanden om at Pushwagner har malt grunnen i bildet Pål Enger har malt et skrik-motiv på, men Eirik Bergh i galleriet Fineart hevder Pushwagner ikke har bidratt på bildet.



«Bildet dere viser er ikke et resultat av et samarbeid mellom Pål Enger og Pushwagner. Pål Enger og Pushwagner har ikke hatt et samarbeid og Pål Enger har meg bekjent aldri vært i Pushwagner sitt atelier. Dagens artikkel i Dagsavisen fremstår som en ren bløff», skriver Bergh i en epost til Dagsavisen.

I et innslag i NRK Lørdagsrevyen fra 5. september 2015 fremstår det imidlertid som at det er enighet mellom Pål Enger og Pushwagner om at det har vært et samarbeid mellom de to om bildet det er snakk om. «Det er han som har skissa det», sier Enger og viser til Pushwagbner. «Ja, men det skal opp på veggen her», svarer Puswagner – veggen i kunstnerens utstilling på Aker Brygge den gangen.

Les også: Pushwagner er død

Kriminell løpebane

Pål Enger har en lang kriminell løpebane bak seg, og ble kjent verden over da han tok med seg «Skrik» fra Nasjonalgalleriet, mens resten av Norge var opptatt med åpningsseremonien til Lillehammer-OL.

Han var også sentral i den såkalte Tveita-gjengen, og han har en rekke dommer bak seg.

Han har også en fortid som fotballspiller i Vålerenga.

I 1988 tok han seg inn i Munch-museet, og tok Vampyr ned fra veggen.

Nå har han lagt brekkjernet på hylla, og har gjort en karriere som kunstner.

– Da det dukket opp et par bilder som Pushwagner ikke hadde gjort ferdig, fikk jeg lov til å fullføre dem, sier Pål Enger, og henviser først og fremst til et collage av ham og Pushwagner.

– Det ble trykket opp i 50 eksemplarer, og ble solgt til en snittpris på 20.000 kroner, sier Enger.

Pål Enger-bilde med Skrik-motiv.



Stjal fra Pushwagner

I desember 2015 ble Enger siktet for å stjålet tilsammen 17 malerier fra galleriet Fineart på Aker Brygge i Oslo. Tolv av bildene er laget av Hariton Pushwagner, de øvrige kunstverkene er laget av Vebjørn Sand og Bjarne Melgaard.

– Det ble en konflikt mellom meg og Pushwagner, og jeg tok med meg fem bilder i ren irritasjon, sier Enger.

Enger erkjente bare delvis straffskyld, for tyveri av fem bilder. Han ble dømt i 2016.

Pål Enger begynte å male under et fengselsopphold i 2007, og viste tydelig talent. I mars 2011 hadde han sin egen utstilling med abstrakte verker.

– Jeg skal ha en ny utstilling i august. Forhåpentligvis i Oslo Rådhus, sier han.

– Det blir mye «Skrik-motiver» på bildene mine. Det er det folk vi ha, sier han.

Han har nylig håndkolorert 300 sort/hvitt bilder, som vil komme i salg på sensommeren.

Nekrolog: Norges fremste popkunstner

– Telefon fra Dustin Hoffman

Pål Enger er også med i et filmprosjekt om hans liv som kunsttyv.

Det blir 11 episoder, som skal sendes på Netflix.

– De har allerede vært her og filmet en del, og kommer tilbake i sommer, sier Enger, som en dag fikk en telefon fra en av seriens produsenter.

«Hei, det er Dustin Hoffmann», sa personen i andre enden.

– Jeg var ute og gikk, så jeg ble litt perpleks. Det første jeg fikk sagt var «Rain Man. Da lo han, sier Pål Enger med et smil.