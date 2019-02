På landets største sykehus får du knapt betalt med kontanter

Av Martin Huseby Jensen - ABC Nyheter

Oslo universitetssykehus (OUS) er landets største sykehus med god margin. Innad i foretaket er det intet mindre enn fem sykehus og flere andre enheter.

Det er umulig å betale med kontanter ved flere legekontor. Det gikk så langt at Den norske legeforening måtte forklare sine medlemmer at de var lovpålagt å ta betalt med kontanter.

Basert på dette tok ABC Nyheter kontakt med sykehusets medievakt.

– Ved OUS er det slik at hvis man ikke kan betale med kort eller ikke vil motta faktura i posten, kan man som siste utvei henvende seg til regnskapsavdeling som tar imot kontanter og skriver kvittering, forklarer medievakt Ivar Greiner i en SMS til ABC Nyheter.

Han legger til at de ved sykehuset ikke har hatt noen tilfeller de senere årene hvor pasienter kun har hatt ønske om å betale med kontanter.

Problemet er bare at det er langt mellom Radiumhospitalet og Aker sykehus. Eller Rikshospitalet og Ullevål. Men det er likevel ingen av disse sykehusene regnskapsavdelingen hospiterer.

Ifølge sentralbordet på sykehuset har de en adresse i Forskningsveien, altså på andre siden av ring 3 for Rikshospitalet.

Fjerner myntlåser

Digitaliseringen fører med seg at vi stadig har færre mynter og sedler med oss. Noe de har fått erfare ved Obs Horisont i Bergen. Der har de ifølge NRK fjernet låsene på alle handlevognene.

Også hos de andre butikkjedene fjernes låsene fra vognene.

– Mange kunder opplever det som irriterende at de må låse opp for å få med seg en vogn. Nå går jo nesten ingen av oss med mynter i lomma heller, så derfor har vi droppet det, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge til NRK.

Vi ser at stadig færre lekeapparater, som koster penger på kjøpesenter, tar mynter. Alle nye tar kort.

Ved Oslo konserthus forteller markeds- og kommunikasjonssjef Kristin Sundt at de fortsatt tar i mot kontanter i billettluken, men ser helst at gjestene gjør opp digitalt. I restauranten har de ønske om å bli kontantfrie i løpet av 2019, selv om det fortsatt vil være mulig å betale med kontanter.

– Det handler om den praktiske håndteringen, som har med kontanter å gjøre, og forsøker å redusere risikoen for ran. Det er også veldig dyrt å ha kontanter når de aller fleste betaler med kort, sier Sundt til ABC Nyheter.

Kort klippet

Ved etablering av ny kjede vil praksis kunne medføre reaksjoner. Frisørkjeden Cutters er et slikt eksempel. Kjeden var i vinden for litt siden da konkurrentene gikk sammen mot dem som følge av at frisørene i kjeden ikke vasker håret til kundene sine. Cutters tar heller ikke i mot kontanter, forklarer grunder og daglig leder Kristian Hauge Solheim.

– Alle som klipper seg hos oss betaler på forhånd ved hjelp av bankkort eller Vipps. Det er mest effektivt, både for kunden og oss, skriver Solheim i en epost.

Han mener at regelverket er utydelig og utdatert. Cutters på sin side tenker bare på kundens beste. De har heller ikke hatt kunder som insisterer på å betale med kontanter.

– I frisørbransjen representerer kontanter først og fremst et problem. Det myldrer med frisører som tar betalt svart. De er flinke til å klippe, men tar pengene rett i lommen. Det bør være et større problem enn at enkelte salonger ikke tar i mot kontanter.

Reise uten kontanter

Å betale for seg i kollektivtransporten går for det meste. Stadig flere bruker Ruters app og blir i så måte digitalt reisende. Dersom du skal betale om bord i transporten til Ruter må du betale et tillegg på 20 kroner. Dette gjelder bare om den reisende vil betale med mynter og sedler, ikke kort.

Kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Knut-Martin Løken, forklarer at dette gjelder buss og båt. På bane og trikk er det ikke mulig å betale etter påstigning.

– Hvorfor tar dere ikke kort?

– Det er ikke krav om å ta kort, bare kontanter. Vi forholder oss til de lover og regelverk som gjelder, sier han til ABC Nyheter.

Ruter følger med på utviklingen innen betalingsmidler. Løken fastslår at selskapet ikke har planer om å kutte kontanter. Han understreker at det også er mulig å betale med kontanter på utsalgsstedene og i automatene.

NSB melder at også de tar kontanter. NSB eier ikke billettautomatene lenger, derfor kan de ikke svare for disse, men om bord på togene kan du betale med kontanter til konduktøren. Riktignok med et ekstra tillegg på 40 kroner.

Entur, som har tatt over billettsalget, forteller at det alltid vil være mulighet for å betale med kontanter på stasjoner som har billettsalg, med fem unntak. Servicesjef Rune Sperlin i Entur forteller at Torp er en av de fem stasjonene hvor det bare er mulig å betale billetten med kort.

Kontanter i bank

Enkelte kvapp ekstra da Sparebanken Vest åpnet ny filial ved Lagunen kjøpesenter i Fana utenfor Bergen sentrum. Her er minibank og automaten for kontantinnskudd fjernet.

– Dersom kundene har behov for større kontantuttak, kan man bestille for uttak i filialen. Barna kan fremdeles få tømme sparebøssen, men det er ikke så mange som kommer med sparebøsse lenger. Sånn er tiden blitt, sier Mona Helen Vikøyr til Fanaposten.

– Vi er med på å påvirke at etterspørsel og bruk av kontanter faller og går tilbake.

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB ser at kundene bruker stadig mindre kontanter. Ifølge informasjonsdirektøren har antall manuelle transaksjoner i konsernets bankkontorer falt fra rundt 2,4 millioner i året til omtrent 400.000 årlig de siste fire årene.

– Kontanter er en dyr betalingsform, fordi det krever mye å håndtere innen logistikk, sikkerhet og eksempelvis valutarisiko. Det er også en mindre sikker betalingsform, ettersom det er langt vanskeligere å stjele digitale penger enn fysiske penger. Når Vipps nå brukes av over tre millioner, og også kan brukes for å sende penger til barn, vil nok kontantbruken falle ytterligere.

Elkjøp melder gjennom sin kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly at kundetrafikken på de 28 Phonehouse-butikkene som er i ferd med å bli kontantfrie er på nivå som i fjor.

– Vi ser også en økning i omsetningen sammenlignet med samme periode i fjor i våre Phonehouse-butikker, sier hun til ABC Nyheter. Hun legger til at sammenlignet med i fjor har kundetilfredsheten økt med tre prosent. Det er uvisst om dette har noe med endringen å gjøre.

