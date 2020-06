Øya vil ha uteservering i Tøyenparken i hele sommer

– Når det vi egentlig driver med er avlyst må vi finne på noe kreativt, sier daglig leder i Øyafestivalen, Tonje Kaada, til Dagsavisen.

Som alle andre store arrangementer er Øyafestivalen i år avlyst. Nå ønsker festivalen i stedet å få bruke store deler av Tøyenparken til å lage en kjempestor uteservering i sommer, med kapasitet på inntill 400 mennesker.

LES OGSÅ: Slik blir digitale Oslo Pride: Fire timers paradeshow (+)

– Målet er å gi et godt tilbud til Oslos befolkning, samt å skape arbeidsplasser og omsetning i en utfordrende tid. Uteserveringer skal normalt være knyttet til serveringssted, men vi håper at Oslo Kommune vil gjøre unntak fra dette i en tid hvor behovet for både verdiskapning, arbeidsplasser og trygge møteplasser er stort, skriver festivalen i sin søknad til Oslo kommune.

Tillatelser

– Vi har fått foreløpig tilsagn om leie av arealet fra Bymiljøetaten, men vi vet ikke hva det vil koste enda. Å leie parkrom i Oslo er egentlig for dyrt til å få dette til å gå rundt av seg selv. Og det har tatt litt lang tid, så hvis Næringsetaten også bruker lang tid har sommeren fort gått, sier Kaada.

Øyafestivalen ser for seg foodtrucks og øltelt, litt som det pleier å være på festivalen. Det skal være bordservering, avstand mellom bordene og maks fem personer ved hvert bord, som reglene tilsier.

LES OGSÅ: Krever lobbyregister for Oslo-politikerne

Øya vil også bruke uteserveringen til kultur. Festivalen, som etter at den flyttet til Tøyenparken arrangeres midt i et nabolag, har tidligere fått mange naboklager på grunn av bråk.

– Vi har et ønske om å både skape arbeidsplasser i en vanskelig tid, og vi ønsker å presentere kulturelt innhold uten at det skal være støyete for naboer. Det vil bli et sosialt og trygt møtested med et tydelig Øya-avtrykk, sier Kaada.

Pris og vilkår

Området Øya har søkt om å få ha uteservering på er den såkalte Munchsletta, som strekker seg fra Munchmuseet og helt bort til sirkusplassen nederst i Tøyenparken. Men de kommer ikke til å ta i bruk hele området dersom alt skulle gå i orden.

LES OGSÅ: Flertall for utbygging av Filipstad i Oslo

Det som gjenstår nå er å finne en levelig pris for leie av parkområdet og skaffe skjenkebevilling fra Næringsetaten. Så det er slettes ikke sikkert at det vil bli noen Øya-servering i parken i sommer.

– Vi må vite hvilken pris vi kan få, og vi må eventuelt få skjenkebevilling som vi ikke har kunnet søke på før vi fikk en bekreftelse fra Bymiljøetaten. Så ting kommer litt an på når det blir avklart og på hvilke vilkår det kan skje, sier Kaada.