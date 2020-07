Det sier overlegen ved Folkehelseinstituttet til NRK Dagsnytt.

– Fadderukene er litt skumle, synes jeg. Da kommer det ungdom fra hele landet, sier Aavitsland, som bekrefter at Folkehelseinstituttet er bekymret for situasjonen.

Om kort tid er fadderuker i gang ved høyskoler og universiteter over hele landet. Flere har meldt at årets fadderuke vil bli kortet ned til kun én uke, og at det blir større begrensninger på kapasitet under arrangementer enn tidligere.

Lokale utbrudd

Aavitsland advarer også mot flere lokale smitteutbrudd i tiden fremover.

– Vi kommer til å få lokale utbrudd som vi har sett i Moss, det kommer til å gjenta seg i flere kommuner. Men en ny nasjonal bølge over hele landet, tror jeg vi klarer å unngå, sier overlegen til NRK.

I Moss er det registrert 24 smittetilfeller i et lokalt utbrudd de siste dagene. Flere av smittetilfellene kan spores tilbake til et privat selskap, som ikke fant sted i Moss.

Mener folk slapper litt for mye av

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at folk slapper litt for mye av og at utbruddet i Moss kunne ha vært langt mindre dersom smittevernråd hadde blitt fulgt.

– Hvis alle involverte hadde fulgt smittevernrådene som de skulle, ville det ikke vært mange titalls smittetilfeller. Det ville vært to eller tre, sier han til kanalen.

