Nytt sykehus: Slik skal nye Aker sykehus se ut når det står klart for klinisk drift i 2028. Forutsetningen for 60-milliarders planen for nye sykehus i Oslo forutsetter blant annet at OUS får flere milliarder for tomta Ullevål sykehus står på, og at de klarer å spare 500 millioner i året i drift når regionfunksjoner slås sammen. FOTO: HELSE SØR-ØST