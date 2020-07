«Vi som er mye ved vårt kjære vann, opplever grusomme ting her om dagen. Gjentatte ganger, hver eneste dag, ser vi at voksne mennesker lar sine barn sparke til endene og kaste stein på dem.»

Slik innleder miljøvernorganisasjonen Østensjøvannets venner et innlegg på Facebook, som på mindre enn to uker har blitt delt over 2000 ganger.

Organisasjonen Østensjøvannets venner melder om mye dyreplageri i naturreservatet for tida.

Ifølge Amund Kveim, som leder organisasjonen, har omfanget av dyreplageri økt den siste tida.

– Dette er dessverre ikke noe nytt fenomen og det skjer over hele landet. Vi opplever det som et veldig stort problem, sier han.

Østensjøvannet er vernet som naturreservat og lokal miljøpark. Området har et rikt fugleliv, og er blant de viktigste hekkeområdene på Østlandet med 223 ulike fuglearter, ifølge Store norske leksikon.

Kveim synes derfor det er ekstra oppsiktsvekkende når det skjer vold mot fugler i dette området.

– Nærmest lagt til rette for steinkasting

Naturverneren tror korona-situasjonen kan ha bidratt til å gjøre situasjonen verre, ettersom flere har gått mye på tur i nærområdet sitt.

Han forteller at det først og fremst er barn og unge mennesker som plager fuglene. Det er imidlertid ikke det eneste problemet, ifølge Kveim:

– Mange foreldre står bare der og ser på, uten å gjøre noe når de får tilsnakk.

Mange av hendelsene skjer ifølge Kveim ved Bølerbekkens utløp, der det ligger mye stein.

– Der er det nærmest tilrettelagt for steinkasting. For noen er det sikkert fristende å kaste steiner i vannet eller mot fuglene, sier Kveim.

Han forteller at kommunen har en plan om å rydde opp, men at Bymiljøetaten ikke har kommet så langt ennå.

– Vi mennesker har ikke den nærheten til naturen som vi engang hadde. Er man oppvokst i byen, og kanskje fra en annen kultur, er det ikke sikkert man har respekt for naturen, sier Kveim og understreker at det er snakk om mange forskjellige mennesker, og ikke kun de med utenlandsk bakgrunn.

Anbefaler ikke å filme hendelsene

– Tror du det er med vilje eller eller dreier det seg om uvitenhet fra dem som plager dyra?

– Det er nok begge deler, vil jeg tro. For noen, kan se morsomt ut å kaste stein etter fugler. Noen skjønner kanskje ikke helt konskevensene av hva de gjør og hvor ille det er.

– De fleste foreldre stanser barna sine når de får beskjed, mens andre avviser at vi skal snakke til ungene deres, sier Kveim.

Han forteller også at det hender at vitner tar fram mobilkamera for å dokumentere det som skjer. Det synes Kveim er uheldig. Han oppfordrer heller til å varsle politiet eller Statens naturoppsyn dersom det ikke nytter å si ifra.

– Vanlig tilsnakk må være lov. Det gjør jeg selv på en vennlig måte når jeg ser noe som ikke er greit. Hvis de ikke virker, tar vi en litt strengere tone, men det er ikke noe jeg forventer at andre skal gjøre. Mange kvier seg for å legge seg opp i hva andre folk gjør, sier han.

Kveim advarer dessuten mot å hensynsløs sykling i naturområdet. Østensjøvannets venner har ifølge ham fått flere meldinger om dyr som blir påkjørt av sykler.

Til slutt kommer han med en oppfordring til foreldrene som lar barna plage dyr når de er på tur:

– Dere må skjerpe dere. Vis respekt for naturen!

