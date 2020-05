Skolebarn i Oslo mangler store nok uteområder. I forrige uke skrev Dagsavisen at de nyeste skolene i Oslo har langt mindre uteareal enn anbefalt . Etter denne saken kom det flere henvendelser fra foreldre ved ulike skoler i byen.

Senest tirsdag skrev Dagsavisen om foreldrene på Sofienberg ungdomskole som jobber med å løfte en sak til bydelen og bystyret fordi elevene har bare 3,1 kvadratmeter hver til disposisjon og heller tilbringer friminuttene i Trondheimsveien. Også i bydeler som Ensjø og Nydalen skorter det på grøntanlegg og lekeområder.

– Elevene på Sofienberg skal i følge reglene ha 12 - 18 kvm hver, men har kun 3,1. Vi tror det kan være Norgesrekord i liten skolegård, uttalte Helen Rist, bekymret mamma til en av åttendeklassingene på skolen til Dagsavisen tirsdag.

Uttaler seg ikke

Men, hva gjøres politisk for å endre på situasjonen og sørge for gode oppvekstkår for barn og unge i osloskolene? Foreldrene på Sofienberg føler de faller mellom forskjellige etater når de forsøker å ta opp saken. Og Dagsavisen har flere ganger henvendt seg til byråd Inga Marte Thorkildsen for å få en uttalelse, men er blitt henvist til Utdanningsetaten.

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsavdeling for byutvikling, som heller ikke har ønsket å kommentere sakene om manglende uteareal til barn i Oslo.

Endrer ikke tomtesituasjonen

Kommunikasjonsrådgiver Mie Skagen i Utdanningsetaten henviser til at etaten allerede har kommentert tidligere omtale av Oslos skolegårder i Dagsavisen.

– Men tenker dere nytt nå etter korona-situasjonen når det gjelder viktigheten av at barna har en stor nok uteplass?

– Det har vært en annen bruk av skolegårdene på grunn av koronasituasjonen enn tidligere, med en annen organisering av skoledagen og friminuttene, samt mer utstrakt bruk av nærområdene. Det endrer ikke tomtesituasjonen sentralt i Oslo.

– Er dette noe dere vil evaluere framover, eller må det være et ønske som kommer fra politikerne?

– Utdanningsetaten ønsker alltid at utearealene skal være så store som skoletomten og området den ligger i tillater. Utdanningsetaten planlegger foreløpig ikke noen egen evaluering av dette, sier Mie Skagen til Dagsavisen.



