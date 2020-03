Oslos nye sykehus kan bli nesten dobbelt så høyt som tillatt

Det vil i så fall gjøre nye Aker til Oslos tredje høyeste hus, etter Oslo Plaza og Posthuset.

Prosjektdirektør Dag Bøhler bedyrer at de i utgangspunktet bare har tenkt å bygge et rundt 60 meter høyt sykehus på Aker.

– Vi ber egentlig ikke om å bygge 81,5 meter. Men det er lagt inn i en regulering for å ha en mulighet for en viss justering hvis det skulle vise seg å være ønskelig på et senere tidspunkt, sier han til NRK.

Maren Rismyhr i Aker sykehus venner sier at Aker blir altfor stort i forhold til det de har kjempet for.

– Vi ønsker oss et lokalsykehus for alle Groruddalsbydelene. Det er det ikke plass til selv om det blir aldri så stort, sier Rismyhr, som også sitter i Oslo bystyre for Rødt.