– Det er ikke grunn god nok at hjemmekontor er upraktisk, terskelen går der hjemmekontor ikke er praktisk mulig, sier kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune i en epost til E24.

Fra torsdag klokken 12 blir det innført et påbud om hjemmekontor i Oslo. Under påbudet skal arbeidsgivere kunne «dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.».

Hanne Gjørtz er klar på at bestemmelsen skal forstås strengt av bedriftene, og advarer mot å forsøke å omgå hjemmekontorpåbudet.

– Regelverket om hjemmekontor er fastsatt med hjemmel i smittevernloven og må følges av alle arbeidsgivere i Oslo, sier Gjørtz.

