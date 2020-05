Forrige uke avlyste byrådet Sommerskolen, Camp Hudøy og mange andre tilbud til Oslo som følge av koronaviruset. Dette reagerer Venstres bystyrerepresentant Hallstein Bjercke på.

– I fjor var det 19 000 unger i Oslo som deltok på Sommerskolen. Camp Hudøy tar imot nærmere 1500. Dette er utvilsomt veldig populære sommertilbud til barn og unge i Oslo som nå bortfallet, og bystyret er ikke blitt orientert om dette, sier Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

Krevende for utsatte barn

Mange barn og unge går derfor en veldig annerledes sommer i møte. Siden de strenge tiltakene ble iverksatt i mars har fritidsaktiviteter for barn og unge vært stengt og folk har måttet holde seg hjemme.

– Derfor trengs disse tilbudene mer enn noen gang i år, spesielt de mest utsatte barna i byen vår. For dem har dette vært ekstra krevende. For mange av de som ikke reiser på ferie er sommerskolen det eneste tilbudet de har, og dermed er det de som vil tape mest på at viktige gratistilbud ikke gjennomføres.

Politisk vilje

Når det likevel er satt av 40 millioner kroner på årets budsjett til sommerskioler og lærerkrefter er hentet inn, synes han det må være mulig å tenke alternativt og gjennomføre sommerskole likevel for de som trenger det mest.

– Sommerskolen i sin vanlige form kan kanskje ikke avholdes i den situasjonen vi nå er i, men det bør kunne gis et tilbud til de som trenger det mest. Program er planlagt og lærerstudenter er leid inn til å lede kursene, så hvorfor ikke gjennomføre så godt det lar seg gjøre innenfor smittvernreglene? Man må kunne tenke nytt. Åpne tilbudet mindre grupper og ikke blande barn fra alle bydeler samtidig, finne alternativer. Pengene er der allerede, dette handler bare om politisk vilje, sier Hallstein Bjercke.

– Når det gjelder Hudøy så har jeg i dag snakket med daglig leder, og han bekrefter at leiren står klare til å ta imot barn i sommer nå som smittevernreglene er endret noe. Det eneste de mangler er en bestilling fra Oslo kommune. Jeg vil utfordre byrådet til å gå i dialog med Hudøy så raskt som mulig for å se hvordan årets camp kan gjennomføres, sier Hallstein Bjercke.



Ser på alternativer

– Vi synes det er utrolig trist at Sommerskolen ikke kan arrangeres slik den pleier, men vi ser på alternativer for de som trenger det aller mest, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.

Ett av prinsippene for Sommerskolen er at elever møtes på tvers av skoler og bydeler, og at alle kurs er aldersblandet, det er mye reising og utstyr som skal på plass og så videre.

– Med de strenge reglene som samfunnet er pålagt nå vil dette ikke være lov å gjennomføre, sier Marte Gerhardsen.

– Men vi ser på muligheten til et utvidet AKS-tilbud på de forskjellige skolene, der vi kan opprettholde kravet til små grupper. I tillegg ser vi på om det er mulig å utvidet tilbudet også til de litt eldre barna i de bydelene som trenger det mest.

– Vi kommer også til å gjennomføre sommerskolekurs for skolestartere på utvalgte skoler. Dette er lokale kurs kun for elevene som går på den enkelte skolen. Eksamenskurs blir også gjennomført, sier Gerhardsen til Dagsavisen.