Oslo

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) åpnet den nye nettpatruljen tirsdag. Oslo politidistrikt har sagt at de ikke skal blande seg inn i de unges liv på internett, men være til stede for å informere. I alt seks betjenter skal ha tjeneste i patruljen.

– Oslo politidistrikt blir på måte pionerene her og lager en standard som de andre politidistriktene kanskje kan lære noe av. Politipatruljer på nett skal rulles ut som en fase en i 2018 og med videre funksjonalitet i 2019, sa justisministeren da han åpnet tilbudet.

Meningen er at politiet skal være på de tre plattformene Facebook , Instagram og Snapchat for å komme i kontakt med folk og for å være tilgjengelig for brukere som har noe de vil si fra om.

– Dette er et viktig tiltak og milepæl i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og er bla en del av satsingen i Oslo sør. Gjennom sosiale medier vil politiet skape tillit og dialog, spesielt barn og unge, skriver pressesjef Unni Turid Grøndahl i en presseorientering tirsdag. (NTB)