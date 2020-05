I månedsvis har politikere fra Oslo og Viken forhandlet om framtidige samferdsselssatsinger på Østlandet med staten som tredjepart. Tidligere i vår trakk staten seg fra forhandlingene da de mente det ikke var realistisk at partene ville klare å komme til enighet.

Den aller største nøtta politikerne må knekke er striden om E18 vestkorridoren. Kort fortalt er det planlagt en storstilt utbygging av E18 fra Asker og inn til Oslo. Dette vil ikke flertallet av Oslo-politikerne ha noe av, og etter valget i fjor mente også fylkesrådet i Viken at store deler av E18 var en dårlig idé.

Tirsdag ble det endelig klart at forhandlerne fra Oslo og Viken ble enige om at de ikke er enige. Planen er nå å møtes 16. juni slik at partene kan se videre på hvordan de kan gå frem med forhandlingene.

Anette Solli i Viken Høyre mener forhandlingene om Oslopakke 3 står på stedet hvil:

– Vi har ikke kommet frem til noen ting, det står på stedet hvil. Nå skal vi møtes 16.juni, og det er jo mulig å bli enige om noe da, men jeg har ikke forhåpninger om det. Det møtet vil egentlig bare være for å kartlegge konsekvensen av at vi ikke blir enige.

– Det er veldig skuffende at vi ikke klarer å komme videre med oslopakke 3-avtalen. Byrådet og MDG virker mer opptatt av å stoppe E18 enn å få til noe. Man har gjort veien til et symbol uten mening, også slåss man for symbolet.

– Hva skjer med prosjekter som Fornebubanen og byvekstavtalen nå?

– E18 får Stortinget håndtere. Fornebubanen er et prosjekt som er fullt mulig å få gjennomført på basis av 2016-avtalen, sier Solli og peker på den originale Oslopakke 3-avtalen fra 2016 som partene nå har forhandlet om vilkårene for. Staten trakk seg ut av de nye forhandlingene i april.

Det er enda ikke fastslått når Stortinget vil behandle saken om utbygging av E18, men Solli tror ikke partene vil bli enige innen den tid:

– Nå er jeg desillusjonert overfor alle som behøver at Oslopakke 3 fungerer. Jeg skal ikke være for bastant, men jeg har ingen forhåpninger om at dette skal løses på noen som helst måte. Men dette kan ikke kalles brudd i forhandlingene, for vi har jo et møte til, understreker Solli.

Håper på enighet

Arild Hermstad, Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo (MDG), er ikke enig i Sollis påstand om at striden om E18 handler om symbolpolitikk.

– Man må ha vært medlem i Høyre i mange år for å kunne kalle en 4 km lang motorvei til 17 milliarder kroner “symbolpolitikk”. Vi står bak den avtalen vi inngikk i 2016, og har vært tydelige på at vi ikke kan bygge mer motorvei enn det vi ble enige om da. Men vi er klare til å forhandle videre om løsninger som flere T-baneavganger i Oslo, ny bane til Fornebu, og billigere kollektivpriser. Å kutte klimagassutslipp, luftforurensing og biltrafikk er viktigere nå enn noensinne, skriver Hermstad til Dagsavisen.

Hermstad håper at partene kan komme til enighet etter hvert.

– Jeg håper og tror at når det kommer til stykket så vil Høyre være opptatt av at Fornebubanen må bygges. Vi må sikre regionen et gigantisk kollektivløft, 5 minutters avganger på alle T-banelinjer, lavere kollektivpriser og et bedre sykkeltilbud. Det er ingen hemmelighet at det er krevende forhandlinger, men vår jobb som politikere er å finne ut hva vi kan enes om, og sikre befolkningen i Oslo-regionene et fremtidsrettet transportsystem som ikke baserer seg på en logikk fra forrige århundre om å bygge gammeldagse og svinedyre motorveier, skriver Hermstad.

Når det gjelder utbygging av Fornebubanen og byvekstavtalen viser Hermstad til Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Først og fremst må Knut Arild Hareide sørge for at pengene som regjeringen lovte til Fornebubanen for ett år siden, kommer på plass. Så skal vi i Oslo og Viken gjøre vår del av jobben med å skaffe lokal finansiering. Det blir krevende dersom Høyre fortsetter å insistere på at E18 må bygges i strid med den eksisterende Oslopakke 3 avtalen, skriver Hermstad.