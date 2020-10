Oslomann dømt til ni års fengsel for flere voldtekter

Saken er oppdatert

Alle voldtektene mannen nå er dømt for foregikk hjemme hos ham på Grünerløkka i Oslo. 46-åringen nektet straffskyld for voldtekt, og hevdet selv at alle tilfellene handlet om frivillig sex.

I tre av tilfellene traff han de fornærmede på byen, før han tok dem med hjem til seg selv. I to av disse var ofrene så beruset at de ikke var i stand til å yte motstand da mannen begynte å ha sex med dem, mens den fornærmede i det siste tilfellet var passivisert av frykt, slår dommen fast.

Voldtok få dager etter han ble tiltalt

De tre voldtektene skjedde i 2016, 2017 og 2018. Mannen ble tiltalt for disse voldtektene 28. mai i år.

Fem dager etter at denne tiltalen var klar, gjennomførte han ifølge dommen en ny voldtekt. Denne gangen kom han i prat med en kvinne som lå og solte seg i en park på Grünerløkka.

Kvinnen ble med hjem til leiligheten hans for å låne toalettet, og her begikk han ifølge dommen et overgrep mot kvinnen.

– Ser på forføring som en kunst

Under gjennomføringen av den rettspsykiatriske undersøkelsen av mannen, forklarte mannen til psykiater Kjersti Anne Lyngstad at han anså seg som en forfører, livsnyter og bohem.

«Han ser på forføring som en kunst. Han har utviklet ti-tolv måter å gi komplimenter på. Eksempelvis sier han ikke bare du er pen. Han sier unnskyld, får jeg lov til å si deg noe? Takk for at du brukte tid foran speilet før du gikk ut. Samtidig ser han den sakkyndige dypt inn i øynene. Han opplever at jentene liker det, og har aldri fått noen klager.», står det i et utdrag fra undersøkelsen som er gjengitt i dommen.

Han anslo selv at han har hatt mellom 80 og 100 «one night stands» i året de siste årene.

Må betale 540.000 kroner til ofrene

Mannen var også tiltalt for å ha tatt hånden sin ned i trusa på to kvinner på et utested på Grünerløkka. Retten valgte imidlertid under tvil å frifinne ham for disse fordi de mener det er tvil om 46-åringen kan ha trodd at den fornærmede i det ene tilfellet samtykket, og fordi han ble avvist i det andre tilfellet.

Påtalemyndigheten ba om ni års forvaring med en minstetid på seks år, men retten kom fram til at et tidsbegrenset straff er tilstrekkelig.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale oppreisning og erstatning til ofrene på til sammen 540.000 kroner.

Mannens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, sier til NTB at de ikke foreløpig har tatt stilling til om de skal anke dommen.

– Min klient erkjente ikke straffskyld og han finner dommen utrolig og vanskelig å forstå. Vi skal gå igjennom dommen denne uka og ta stilling til anke, sier hun.