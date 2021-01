Oslofolk koste seg med ski og aking på tilkjørt snø

Saken er oppdatert

Torsdag kveld ble det hentet kunstsnø fra Holmenkollen og Sinobersletta i Lillomarka ned til Ola Narr ved Carl Berners plass. Det ble laget skispor og akebakker som oslofolk koste seg med i det kalde vinterværet lørdag.

Dette er et tiltak Bymiljøetaten har satt i verk for at ikke folk skal reise med kollektivtransport ut til skiløypene i marka. Fint vær og skiføre har ført til kø og fulle T-baner de siste helgene. Mange har dratt til marka, og spesielt T-banene mot Frognerseteren ble fort fulle.

– Det er veldig fint å se at byrådet har fulgt opp ideen og at så mange har kommet seg ut for å benytte seg av snøen! Helt herlig å ha skiløype i nabolaget, nå håper jeg de etter hvert kjører ut snø til flere steder i byen, sier Melby til NTB.

Bymiljøetaten har også blitt kritisert for de negative miljøeffektene som snøfraktingen medfører.

– Jeg forstår godt de som tenker at denne snøen egentlig burde ha kommet fra himmelen. Dette er en veldig sterk påminnelse om klimautfordringene, sa byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), til Aftenposten tidligere denne uka. Han opplyste at Bymiljøetatens biler som frakter snøen, er CO2-nøytrale.

Neste uke får også Voldsløkka og Frognerparken snø og skiløyper.

