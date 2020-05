Oslofolk har brukt naturen tre ganger mer enn vanlig i koronakrisen

Forskerne har undersøkt aktiviteten ved hjelp av mobile sporingsdata i treningsapplikasjonen Strava, delt av tusenvis av innbyggere i hovedstaden, opplyser NINA på sine nettsider.

– Vi har sett en økning i alle former for utendørsaktiviteter, både løping, fotturer og sykling, og alle deler av byen og omegn tas i bruk. Den største økningen fant vi likevel på avsidesliggende stier, sier Zander Venter, som er en av forskerne bak studien.

Økt aktivitet i parkene

Venter mener at dette tyder på at tilgang på grøntarealer både demper de negative effektene av isolering, gjør det lettere å overholde retningslinjer om sosial distansering og muligens reduserer risikoen for smitteoverføring.

Innenfor bykjernen var økningen størst i grønne nabolag og parker, ifølge undersøkelsen. Forskerne mener at dette er et signal som må tas med i betraktningen i framtidig byplanlegging.

Søker seg til naturen

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad (MDG), mener at resultatene i undersøkelsen viser hvor viktig det er å sette hensynet til naturen først.

– Folk søker seg til naturen i krisetid, og her ser vi at det har hatt en viktig effekt på å dempe smitte, sier han til NTB.

Miljøbyråden er glad for at flere har fått øynene opp for fjorden og marka, og han mener at det viser hvor viktig det er å ta vare på naturen.

– Forskningen fra Norsk institutt for naturforskning viser at det er viktig å ta vare på grøntområdene i byen, også i et smittevernperspektiv, sier Hermstad.