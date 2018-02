Oslofjorden skal mineryddes i vinterferien

Oslo

En internasjonal minerydderstyrke skal i to uker operere i Oslofjorden ut til Horten. En del av oppdraget er å rydde vekk gamle miner fra andre verdenskrig.

De er de to norske minerydderne KNM Rauma og KNM Måløy som sammen med nederlandske HNLMS Mercuur, britiske HMS Cattistock og tyske FGS Bad Rappenau skal tråle strekningen fra indre Oslofjord og ut til Horten på jakt etter gamle miner.

De tre utenlandske skipene er en del av Natos stående minerydderstyrke som i tillegg til minesveipingen også skal drive med alliert trening og samøving, opplyser Sjøforsvaret.

Første oppdrag i 2018

– Oslofjorden vil være vår første mineryddingsoperasjon i 2018. Vi ser fram til å bidra med å fjerne miner etter 2. verdenskrig, og vil demonstrere våre ferdigheter gjennom vårt søk- og identifiseringsoppdrag, sier styrkesjef Peter Ramboer fra Belgia i en pressemelding.

Hele styrken ankommer Oslo fredag 9. februar, og i helgen vil fartøyene holde åpent hus for publikum. Mandag 12. februar starter opprydningsaksjonen og fortsetter inn i den første vinterferieuka på Østlandet.

Også i april i fjor ble det gjennomført en minerydderaksjon i Oslofjorden. Da ble to minedykkere dårlige under arbeid med å flytte en 250 kilo tung engelsk bunnmine, og arbeidet måtte avbrytes.

Opp mot 1.500 miner

– Under operasjonen i fjor fant vi rundt 80 miner og vi regner vel med at det er et sted mellom 1.000 og 1.500 slike miner i Oslofjorden, sier kommunikasjonssjef og kommandørkaptein Endre Barane til NTB.

Da operasjonen i fjor startet hadde man som mål å fjerne litt over 50 registrerte miner, men endte altså opp med langt flere.

Barane sier at det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange miner som befinner seg på havbunnen, og at det gjerne dukker opp flere under slike operasjoner.

De fleste minene befinner seg litt nord for Bastøy, og en større engelsk mine ble sprengt der i fjor.

– Om vi velger å uskadeliggjøre miner vi finner er avhengig av hvor de befinner seg, på hvilket dyp og om de vurderes å utgjøre en fare for folk, miljø eller skipsfart, sier Barane.

Noen miner blir i så fall sprengt der de ligger, mens andre må flyttes til et bedre egnet sted.

Over 50.000

Flere av minene i Oslofjorden er britiske bunnminer droppet fra fly under andre verdenskrig, og inneholder relativt store sprengladninger med opp mot 500 kilo netto eksplosivinnhold, men muligens også større.

Minene ble første gang registrert av Sjøforsvaret i forbindelse med tilsvarende operasjoner i 2012 og 2014.

Forsvarets kart viser at det kan være opptil 50.000 udetonerte miner langs kysten av Norge, hvorav de langt fleste fra andre verdenskrig. Hvert år finner Sjøforsvaret rundt 100 miner, torpedoer og granater, både tyske og allierte.

