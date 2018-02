Oslo

Anna Maria Valio-Bjåen, Ravna Østerbøl og Samuel Jovvna Berg-Nordlie (alle 5) har stått opp tidlig, tatt på seg sine fineste klær og busset både fram og tilbake til rådhuset for å synge for ordføreren og gjestene hennes.

De har spist smørbrød og kake. Nå er de tilbake i en festpyntet Samisk barnehage på Tøyen der det ventes besøk av ordføreren og en dame som har bursdag. De har svart pliktoppfyllende på hva som kjennetegner en same. («De snakker et annet språk, de bruker kofte, og de pleier å ake»). Og nå er de litt lei.

– Nå er jeg veldig sliten av å prate, konstaterer Ravna.

– Og trøtt, supplerer Samuel Jovvna.

Anna Maria vil heller leke med Tassen enn å svare på flere spørsmål om Samefolkets dag.

– Mu namma lea Tassen. Skriver du det?

Dagsavisens journalist må be om oversettelse, («jeg heter Tassen»), og noterer flittig.

Kaker og kjøttsuppe

Flere og flere festpyntede mennesker ankommer barnehagen idet klokka nærmer seg ett. Det er islykter i blått, gult, grønt og rødt på utsiden, sameflagget er heist, og på innsiden er det hektisk aktivitet. Bordene er ferdigpyntet, ballonger hengt opp. Men hvem trakter kaffe, og hvor er det blitt av bestyreren?

Samuel Jovvna ser sitt snitt til å forsvinne rundt hjørnet, men hankes inn igjen.

For hva gjør man egentlig på samefolkets dag, bortsett fra å dra på rådhuset for å synge, spise frokost og kake?

– Spiser bidos, forteller Ravna.

– Det er en kjøttsuppe som smaker veldig godt.

– Godt, sier Anna Maria.

– Godt, nikker Samuel Jovvna.

En katt og to rotter

Det er rett før ordføreren kommer, barna skal snart ut for å hilse velkommen – vi har kun tid til et siste ledende spørsmål. Dyr, da? Er det sånn at samene har noen spesielle dyr?

Barna ser litt nølende på hverandre.

– Jo! Hunder! Ravna forteller at de pleier å kjøre med hundeslede.

– Og de spiser reinsdyr.

Selv har Anna Maria en katt som heter Lennon, og Ravna skal få to rotter når hun blir stor.

– Jeg har ingen dyr, konstaterer Samuel Jovvna.

– Bare en lillesøster som heter Lydia Maria.

PS! Damen som hadde bursdag viste seg å være kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun fikk både bursdagskrone og bursdagssang fra barna i Samisk barnehage.