Oslo venter med beslutning om kommunale tiltak

Tiltakene vil bli presentert på en pressekonferanse i begynnelsen av neste uke, opplyser kommunen i en pressemelding lørdag.

Oslo må blant annet ta stilling til om kommunen skal opprettholde rødt nivå i barnehager og på skoler, eller om man skal gå ned igjen til gult nivå, slik regjeringen nå åpner for.

– Jeg har vært tydelig på at vi ikke kan ha så strenge tiltak over tid som vi har hatt den siste uka, bare for å være på den sikre siden. Det gjelder spesielt når barn og unge rammes, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han sier byrådet hele tiden har prøvd å skjerme barn og unge for inngripende tiltak. Det vil også være utgangspunktet for vurderingene som nå skal gjøres av tiltaksnivået i Oslo.

Men det store utbruddet av den fryktede engelske virusvarianten i nabokommunen Nordre Follo skaper fortsatt bekymring.

– Vi må leve med relativt stor usikkerhet i ukene som kommer, sier Johansen.

Barnehager og skoler i Oslo har vært på rødt nivå siden 25. januar.

