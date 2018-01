Oslo

Mens Venstre-ledelsen er på Jæløya og forhandler om regjeringsmakt med Frp og Høyre, skal Oslo-partiet snart ha årsmøte. Espen Ophaug har de siste årene både vært leder for bystyregruppa og for hele Oslo-partiet. Men det kan det fort bli slutt på nå, for i et forslag Valgkomiteen i Oslo Venstre har lagt fram i dag foreslår de å kaste Ophaug. Ikke bare fra ledervervet, men fra hele styret.

– Espen er en kjempedyktig politiker og en flott fyr. Men valgkomiteen gjør sine vurderinger og samler innspill fra ulike deler av organisasjonen.

Det sier Anne Siri Koksrud Bekkelund, som er leder for valgkomiteen i Oslo Venstre, til Dagsavisen.

Foreslår ny leder

I stedet for Ophaug foreslår de Marit Vea som leder. Hun har tidligere vært byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo, og jobber i dag i Zero.

– Hun er veldig dyktig, både politisk og organisatorisk, sier valgkomiteleder Bekkelund.

– Men hvorfor vil dere kaste Ophaug? Det må være fordi dere er misfornøyd?

– Det finnes vel mange eksempler i historien på at man har en god leder og likevel foreslår en annen. Du kan sikkert ringe rindt til hele Oslo Venstre, jeg tror ingen kommer til å si noe stygt om Espen. Det handler om hva man tror vil være bra for organisasjonen framover, sier Bekkelund.

Overrasket

– Jeg sa til valgkomiteen at jeg ønsket gjenvalg. Og når komiteen sier til meg at det verken er et ønske i organisasjonen å bytte, eller at det går på meg som leder ... Jeg må si jeg er ganske overrasket, sier Espen Ophaug til Dagsavisen.

Han skrev tidligere i dag et innlegg på Facebook hvor han utrykte både skuffelse og forundring over innstillingen fra valgkomiteen.

«Jeg mener selv jeg har mer å bidra med som leder. Derfor er jeg overrasket - og skuffet - over innstillingen», skriver han der.

– Og så blir jeg overrasket over tidspunktet, sier han til Dagsavisen.

– Vi sitter og forhandler regjeringsplattform. Med potensiell regjeringsdeltagelse så skal jo vi som parti stå i noen stormer framover. Det blir skifter i stortingsgruppa, bystyregruppa og i rådgiverapparatet. Da ville jeg tenke at man ville trengt stabilitet.

– Har du fått noen begrunnelse?

– Nei. Men det er sikkert folk i partiet som ønsker at lederen skal ta en tydeligere politisk rolle enn jeg har tatt i de siste fire åra. Jeg har hatt en organisatorisk lederrolle, kanskje noen ønsker en spissere politisk leder, sier han.

– Tar du opp kampen på årsmøtet?

– Jeg skal bruke helga på å tenke meg om. En valgkomites innstilling teller jo ganske mye for ganske mange, sier han.

PRESISERING: Oslo Venstres vedtekter sier at lederen for bystyregruppa (altså Espen Ophaug) har møterett i styret i Oslo Venstre. Så om Ophaug blir kastet får han fortsatt komme på møtene. Bare uten å stemme.

Årsmøtet er 9. til 10. februar.