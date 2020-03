Oslo tilbyr koronasjekk på egne feberklinikker

Oslo kommune åpner sju feberpoliklinikker, skriver kommunen i en pressemelding mandag. Målet er at pasienter som kanskje kan være smittet av korona, skal få sjekket seg på en trygg og sikker måte.

Klinikkene er ikke et «drop-in»-tilbud, men skal være et alternativ i de tilfellene der undersøkelser over telefon og videomøte ikke er nok.

Det er fastlegene og koronatelefonen som får i oppgave å henvise pasienter til feberpoliklinikkene, som er bemannet av leger, sykepleiere og helsepersonell.

På selve poliklinikken får pasienten tilbud om en fysisk undersøkelse og blir også testet for koronasmitte, får Dagsavisen opplyst av kommunens pressetalsperson.

Oslo åpner egne feberpoliklinikker hvor pasienter som ikke kan testes av fastlegen, får tilbud om en undersøkelse av helsepersonell. Foto: NTB Scanpix

Allerede åpne

Seks av poliklinikkene er allerede åpne, mens den siste åpner onsdag, skriver kommunen.

– Det viktigste for oss alle nå er å hjelpe de syke, og ivareta smittevern for pasienter og helsepersonell, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i pressemeldingen.

Foruten Viken, er Oslo det fylket som er hardest rammet av koronaviruset. 523 personer var registrert smittet søndag, ifølge Folkehelseinstituttet.

Oppsøker rusmiljøet

I pressemeldingen går det også fram at kommunen styrker det oppsøkende arbeidet i rusmiljøet gjennom å dele ut brukerutstyr, samt øker utdelingen av substitutter for rusmidler.

– Å få frem informasjon om korona til alle i rusmiljøet er høyt prioritert, sier sosialbyråd Omar Gamal (SV).

– Vi gir også konkrete råd til rusmisbrukere for å takle situasjonen, og har laget ti råd spesielt for rusmisbrukere. Det inkluderer hygieneråd og tips til hva rusmiljøet selv kan gjøre nå som tilgangen på rusmidler er redusert, sier Gamal.

I tillegg meldes det om at flere byggforetak fremskynder vedlikeholdsarbeid på offentlige bygg for å holde byggnæringen i gang i koronakrisetiden.

Holder skoler og barnehager stengt

Mandag sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at det er for tidig å gjenåpne skoler og barnehager i Oslo denne uken. Samtidig kan antallet mennesker som kan samles, bli redusert.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det er for tidlig å åpne skoler og barnehager. Foto: NTB Scanpix

– Oslo er episenteret for koronasmitte i Norge, og dessverre er det langt igjen til at vi har kontroll over spredningen. Derfor anser jeg det for usannsynlig at vi vil åpne skolene og barnehagene igjen torsdag. Det kan være andre steder i landet, hvor situasjonen er annerledes, men koronakrisen i Oslo og mesteparten av landet er ikke over, og da må vi fortsette å holde skolene og barnehagene stengte, sier Oslos byrådsleder til VG.

Alle skoler og barnehager i Oslo ble stengt 12. mars. I første omgang var planen at stengingen i utgangspunktet skulle vare til torsdag denne uken, men det ble i forbindelse med stengingen varslet at den kunne bli forlenget, skriver NTB.