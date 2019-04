Oslo tar 75 prosent av trygda til Harry

– De kapper beina av meg. De ødelegger alle mulighetene jeg hadde. Nå blir det vanskelig.

Dette sier Harry Schjetnan (50). Dagsavisen møter han i Kirkens Bymisjons lokaler i Oslo sentrum.

Harry er nykter, men rusavhengig. Han bor på Oslo kommunes omsorgsinstitusjon Sjøstrand i Asker, drøye tre mil fra Oslo sentrum.

I den lille leiligheten han har der, har han tidligere betalt 8.400 kroner.

Nå økes husleia kraftig.

Russkandale

I høst oppdaget Oslo kommune at de har tatt betalt for institusjonsplasser de egentlig ikke hadde lov til å ta betalt for.

Som Dagsavisen fortalte i flere artikler kan kommunen ha krevd opp mot hundre millioner utenfor regelverket.

Siden da har kommunen sluttet å ta betalt. Nå har de så smått begynt å sende ut krav igjen. Men der de før hadde fast pris på institusjonsplassene blir det nå såkalt «vederlagstrekk».

Folk med plass i såkalte omsorgsinstitusjoner må dermed betale opptil 85 prosent av inntektene for en plass.

Det innebærer en enorm husleieøkning. For Harry har prisen gått fra 8.400 kroner til 14.494 kroner. Det tilsvarer over 75 prosent av uførepensjonen hans. Han fikk et varsel på bare et par uker.

Nå sitter han igjen med 4.734 kroner hver måned.

Må dekke TV-lisens

Disse pengene skal, ifølge et brev Harry har fått fra Nav-kontoret, «dekke nødvendige utgifter til klær, hygieneartikler, reise, telefon, TV-lisens og hjemforsikring».

Institusjonen skal i prinsippet stå for mat, helse og tannbehandling.

– Dette kutter fullstendig kontakten min med familien i Trondheim, i hvert fall, sier Harry.

– Når du kommer på institusjon har du jo ingenting. Klær, barberhøvel, du må kjøpe alt.

Harry forteller at han bruker 1.700 kroner på medisiner og 1.000 kroner på månedskort i måneden. Da blir det knapt to tusen kroner å leve for.

– Jeg er blakk allerede. Resten av måneden må jeg suge på totten, sier Harry.

For ordens skyld: Vi treffer han bare noen dager etter at trygda har kommet.

Gjelder mange

Dagsavisen har vært i kontakt med beboere og ansatte på flere omsorgssentre som forteller det samme: Bydelene krever så høy betaling at hver beboer skal sitte igjen med mellom 4.000 og 5.000 kroner. På det meste må folk betale opp i 18.500 kroner for rom som tidligere kostet rundt 5.500 kroner.

– Heldigvis drikker jeg ikke, sier Harry.

Planen hans er å kjøpe seg et sted å bo utenfor Oslo. Men nå blir det vanskelig å spare.

– Hva gjør du, da?

– Jeg må flytte ut. Jeg har ikke noen andre alternativer.

Harry forteller at han har tatt seg en runde rundt i byen og hilst på gamle kjente i miljøet.

– Det er mange som har fått de nye kravene. De har ikke annet valg enn å flytte på gata, sier han.

– Tvinges ut av institusjon

Kirkens Bymisjon er bekymret for de nye kravene fra Oslo kommune.

«Enga», omsorgsinstitusjonen på Vålerenga, drives av Kirkens Bymisjon på vegne av Oslo kommune.

Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal frykter konsekvensene når brukerne deres må betale opptil 85 prosent av inntektene i husleie.

– Man blir umyndiggjort. Man mister råderett. Og man blir tvunget til å velge et lavere omsorgsnivå enn man trenger, sier hun.

– De blir tvunget ut av institusjon, sier Hvambsal.

Systemet med vederlagstrekk benyttes ellers på sykehjem, hvor eldre og demente bor. Hvambsal mener folk i omsorgsboliger har helt andre liv enn dem.

– Det er snakk om mennesker som lever aktive liv utenfor omsorgsinstitusjonene. Det kan ikke forventes at de skal leve på en minstesats på mellom fire og fem tusen kroner i måneden og miste råderett over eget liv, sier hun.

Kirkens Bymisjon bare driver institusjonen, og har ikke noe med betalingen for plassene å gjøre.

Vurderer å sette øvre grense

Byrådet peker på bydelene, men vurderer å endre reglene for rus-innbetaling.

Summen som den enkelte betaler for omsorgsplass beregnes individuelt, får vi fortalt i en epost fra byrådsavdelinga for eldre, helse og arbeid.

«Det er aktuelt å se på spørsmålet om en øvre grense for egenandelen», står det.

Det er bydelene som regner ut hva hver enkelt skal betale. Men flere instanser har henvendt seg til byrådsavdelinga for å sjekke om de kan ta mindre betalt.

– Er det rimelig at folk som bor på institusjon ikke har retten til å ha egne penger?

– Alle har rett til å ha egne penger. Hvor mye avhenger her bl.a. av hvilken inntekt den enkelte har, står det i eposten.

Rus-husleie

* Tidligere var det fast pris for rusplasser i Oslos omsorgsinstitusjoner.

* Nå har kommunen gått over til «vederlagsbetaling».

* Beboerne må dermed betale mellom 75 og 85 prosent av inntektene sine for en institusjonsplass.

* Det er omtrent 175 døgnplasser på disse institusjonene.