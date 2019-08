– En trygg og stødig voksenperson i form av en frivillig, velfungerende mentor, kan bidra sterkt til at en ungdom etter hvert fullfører videregående opplæring. Dette er noe mange tenåringer ville profittert på i en utfordrende hverdag, mener rektor på Lofsrud skole, Per Øyvind Hammerstad, her i prat med Noah (15).