Vaksinasjon i sykehjem og omsorgsboliger vil være fullført denne uken. Torsdag starter vaksinasjon av hjemmeboende over 65 år, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

– Vi begynner med de eldste først, og etter at vi har vaksinert alle over 65 år, begynner vi på de under 65 år. Tempoet på vaksineringen vil i stor grad påvirkes av hvor mange vaksiner vi får tilgang til, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Denne uken åpner femten bydelsvise vaksinasjonssentre med kapasitet til å sette 63.000 vaksiner i løpet av en uke.

Ytterligere fire store, regionale vaksinasjonssentre vil åpne i februar. Til sammen vil dette gi en kapasitet på 110.000 vaksiner i uken.

– Vi vet ennå ikke hvor mange vaksiner vi får de neste ukene, men det er viktig for meg å si at det ikke skal stå på oss. Når vi nå planlegger for 110.000 vaksinasjoner i uken, handler egentlig alt om å få tilgang til mange nok vaksiner til Oslo, sier Johansen.

Han gjentar oppfordringen til regjeringen om å prioritere Oslo i fordelingen av vaksinedoser.

– Vi har gjennom hele koronapandemien vært episenter for smitte, og det er fortsatt her smittefaren er størst. Derfor er det viktig at vi får tilgang til så mange vaksiner så fort som mulig, sier han.

