Siden 1960-tallet har det eksistert områder som betegnes som åpne russcener i hovedstaden. I dag er Brugata/Storgata, Vaterland og Urtegata regnet som slike områder.

I fjor gikk bystyret inn for forslaget om et skjermet friområde for rusmiljøet i Oslo. Værestedsrapporten fra Velferdsetaten danner grunnlaget for byrådet når saken skal avgjøres i høst, skriver Aftenposten.

Flere europeiske byer har etablert ulike typer væresteder. Rapporten tar ikke stilling til hvor et slikt friområde skal plasseres, men ser til ulike modeller i Hamburg i Tyskland, Wien i Østerrike, Zürich i Sveits, København og Aarhus i Danmark og Bergen.

– Man får et område der man kan være i fred uten å forstyrre andre, men det er også større fare for et hardere miljø med mindre kontroll og mer vold, heter det i rapporten.

Samtidig vil et slikt friområde redusere dagens åpne russcener og gjøre at disse områdene oppleves tryggere, men «det er høyst usikkert om åpne russcener vil forsvinne selv om man oppretter et utendørs værested», heter det videre.

