– Oslo S og all trafikk kan straks åpne og gå som normalt igjen, skriver Oslo-politiet.

Politiet evakuerte Oslo S og Østbanehallen tidligere i kveld etter at en mann framsatte en bometrussel. Meldingen skal ha kommet inn klokken 20.40 tirsdag kveld. Politiet opplyste om at de hadde kontroll på mannen som framsatte trusselen og kofferten som ble observert like ved han.

Kofferten er nå sjekket ut og den inneholdt ikke eksplosiver.

– Dette er et sted med mye publikum, så vi valgte å evakuere Oslo S og Østbanehallen. Vi fikk raskt kontroll på mannen og er i avhør med ham nå, sa Guro Sandnes, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til NTB tidligere i kveld.

Operasjonslederen sa det kunne tyde på at var fremsatt en falsk trussel, men at de tok det på høyeste alvor.

– Vi håper at det vi sitter på av opplysninger nå, kan tyde på at dette er en falsk fremsatt trussel, men vi tar den på høyeste alvor og setter publikums sikkerhet først, sa Sandnes.

Til VG uttalte politiets innsatsleder Tore Barstad at mannen skal ha sagt noe som gjorde at de aksjonerte, men han ville ikke kommentere hva det var.

All togtrafikk ble stanset og politiet har hatt mange patruljer på stedet.

På Vys nettsider opplyste de om at togene kjører igjen, men la til at det ville bli forsinkelser:

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skrev Vy.