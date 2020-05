Tirsdag ettermiddag la byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) fram det reviderte budsjettet for kommunen. På kort tid har Oslo tapt milliarder på grunn av enorm arbeidsledighet, sviktende skatteinntekter og manglende brukerbetaling som følge av nedstengning av kommunale tilbud.

– Vi vet ikke hva slags inntekter og utgifter vi vil få i 2020, og vi ser allerede nå at vi må revidere budsjettet igjen en eller annen gang i løpet av høsten, sier Johansen.

1,9 milliarder

Til sammen har byrådet funnet 1,9 milliarder for å betale for svikende inntekter som følge av koronakrisa, blant annet til Ruter og barnehagene. 723 millioner settes av på en slags bufferkonto til framtidige koronarelaterte utgifter.

Byrådsleder går langt i å si at han ikke kan stole på anslagene fra regjeringen om den økonomiske situasjonen. Han må ha en bufferkonto på lur hvis utgiftene igjen skulle skyte i været.

– Vi kan ikke bare ta hensyn til finansdepartementet kommer med. Vi er nødt til å ha en buffer framover. Det er det tryggeste vi kan gjøre nå. Hadde vi brukt opp alle penga nå hadde vi vært minst like uansvarlige for de som trenger midler hvis de verste anslagene slår inn.

Hvorfor drar ikke på med investeringer og bygger nye og flere ting?

– Det er mye som er satt på vent på grunn av koronakrisa. Hvis vi greier å bruke opp pengene som allerede er satt av til investeringer kan du spandere en øl på meg, sier Johansen.

Satsinger ryker

Viktige valgkampløfter og satsinger som gratis aktivitetsskole i flere bydeler og deler av bilfritt byliv ryker nå i budsjettet. Det er umulig å prioritere samtidig som inntektene raser vekk. Johansen sier han har bedt alle sine byråder om å gå gjennom sine budsjetter for å finne kuttmuligheter.

– Alle byråder har måtte gå gjennom kutt. Vi utsetter også viktige valgkampløfter som gratis skolemat og AKS i flere bydeler. Vi reduserer også Klima- og energifondet og bilfritt byliv, sier Johansen.

Sommerskolen i Oslo er avlyst, og mange barn og unge i Oslo har mistet sommerferietilbudet sitt. Dette ønsker nå byrådet å kompensere, og pengene fra sommerskolen flyttes nå til andre tiltak rettet mot barn og unge.

Aktivitetspakker

Byrådet oppretter i revidert budsjett flere aktivitetspakker på til sammen 96,6 millioner på barn og unge, kulturlivet, frivilligheten og næringslivet for å få ned arbeidsledigheten, som i siste oversikt for Oslo er på 10,6 prosent.

– Vi kommer med flere aktivitetspakker og sommerjobber for å få arbeidsledige tilbake i jobb. Det er vår viktigste utfordring nå. 64.000 helt eller delvis ledige i Oslo, sier Johansen.

Finanspolitisk talsperson i Oslo Høyre, Anne Rygg, gir i første omganget byrådet skryt for det reviderte budsjettet.

– Dette er et ørlite steg i riktig retning fra byrådet. Det er bra at byrådet har klart å finne 1,9 milliarder på noen få uker, og at det ser ut som dette kan løses uten at det går utover velferdstilbudet til kommunens innbyggere. Det er bra, sier Rygg.

Reiselivsnæringen

Samtidig etterlyser hun mer strukturelle og langvarige budsjettkutt, som kan gjøre kommunens økonomiske rygg sterkere over tid. Hun peker på gamle Høyre-travere som privatisering av eldreomsorg og barnehager, og en mulig omlegging av pensjonssystemet til kommunen som eksempler.

– Også mener jeg kommunen må sette inn sterkere tiltak ovenfor reiselivsnæringen. Det er en næring med 50.000 ansatte der kjempemange er arbeidsledige nå. Og det er en næring som leverer 20 milliarder i verdiskapning til kommunen hvert år. Byrådet har satt av 10 millioner man kan søke på for å få hjelp, men det er for lite og for sakte. Her må vi sette inn større tiltak, sier Rygg.